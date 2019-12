CorSport: il Napoli mette fretta all’Arsenal per Torreira

Vertice di mercato a Modena tra De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso. Se i Gunners non cederanno l’interesse sarà dirottato verso Lobotka

Aurelio De Laurentiis ha passato l’intero weekend con il Napoli. Il presidente, scrive il Corriere dello Sport, ha viaggiato in treno con la squadra, poi è rimasto in albergo con i giocatori, in ritiro,

“mostrando la faccia per dimostrare, a scanso di equivoci, che il Napoli fosse lì, con De Laurentiis, a sistemare la spalla al fianco della squadra”.

In realtà il presidente ha parlato a lungo con Gattuso e Giuntoli di mercato, scrive il quotidiano sportivo.

“A cercare un regista, un esterno difensivo, semmai anche uno offensivo, dovessero arrivare pretendenti per Callejon e/o Mertens, a sondare il mercato, a intrufolarsi nel fumo di Londra, dove è nascosto ora Lucas Torreira, che diventa la priorità ma che è anche un rischio. Deciderà l’Arsenal, ovviamente, ma dovrà farlo in fretta, perché il Napoli eventualmente ripensi a Lobotka”.