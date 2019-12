CorSport: il Napoli deve battere la concorrenza del Milan per Lobotka

Il club spagnolo chiede 30 milioni, il Napoli vorrebbe ridurre di altri 5. Il centrocampista ha già detto sì

L’obiettivo più alla portata per regalare un regista al Napoli di Gattuso è Stanislav Lobotka, scrive il Corriere dello Sport. L’intenzione del calciatore di sposare l’azzurro esiste, così come quella del Celta Vigo di cederlo. Resta da trovare l’intesa sul prezzo. E bisogna fare presto perché nella corsa non c’è solo il Napoli, ma anche il Milan, che seppure è in una posizione più defilata, è pronto a farsi avanti.

Scrive il quotidiano:

“Poco più in là, e precisamente a Vigo, in Galizia, abita invece Lobotka, un obiettivo più alla portata: sia perché lui verrebbe di corsa, sia perché il Celta lo cederebbe. Però al cospetto dell’offerta più adeguata alle proprie pretese: 30 milioni la richiesta iniziale, a dispetto di una clausola rescissoria da 50 milioni, ma il club azzurro punta a limare di altri 5 milioni. Almeno. Il 25enne nazionale slovacco, nel frattempo, scalpita: ci spera sul serio. Ha già detto sì: non resta che decidere se affondare e poi lavorare di cesello. Occhio però anche al Milan, più defilato, ma vigile”.