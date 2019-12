CorSport: Di Lorenzo primo del Napoli per minutaggio (1890). Più di Fabian e Zielinski

Il giovane difensore acquistato in estate non ha mai subito flessioni e ha sempre accettato di buon grado tutte le posizioni in campo. In stagione ha saltato solo il Lecce

Il minutaggio di Di Lorenzo è 1890, tra campionato e Champions. Fabian di minuti nelle gambe ne ha 1746. Piotr 1724. Il polacco, però, è primo in classifica per tempo di impiego nel solo campionato, 1364 minuti, contro i 1350 di Di Lorenzo. Un’inezia, visto che parliamo di un quarto d’ora di differenza.

Quando è stato acquistato, a giugno, Giovanni era stato accompagnato da un certo scetticismo, per il suo costo di soli 8 milioni più uno di bonus. Ma il difensore ha mostrato di valere in qualsiasi posizione lo si metta in campo e non ha mai avuto flessioni nel rendimento.

“Di Lorenzo non batte mai ciglio, qualunque siano le sue mansioni. Tecnica in totale evoluzione, visione di gioco, capacità d’interdizione, abilità nel cross, oltre che personalità e grinta a iosa. Cosa si può chiedere di più ad un inguaribile affamato che militava nel Matera, giocando la sua ultima coi lucani solo 28 mesi or sono?”.

Ha fame e tecnica, Di Lorenzo. Ha debuttato in Nazionale per 180 minuti complessivi. In stagione ha saltato solo il Lecce.

“Tornano dunque a ribadirlo cifre altisonanti: impareggiabile”