Corsera: l’Everton di Ancelotti sogna in grande e punta Koulibaly e Zielinski

Farhad Moshiri è intenzionato a fare un grande mercato per rilanciare la squadra con il nuovo tecnico e guarda anche in casa Napoli

A soli 11 giorni dall’esonera al Napoli Carlo Ancelotti prende possesso della sua nuova panchina all’Everton, l’annuncio è arrivato ieri, così come le dichiarazioni di soddisfazione per la nuova avventura del tecnico di Reggiolo. Ma la missione Everton non sarà semplice, scrive oggi il Corriere della Sera, perché la squadra è attualmente al 15esimo posto a soli 4 punti dalla zona retrocessione. Una situazione che non spaventa Ancelotti, anche perché il progetto del club di Liverpool è chiaro, ci sarà da lavorare, ma ci saranno anche degli acquisti importanti per supportare il lavoro e in questo senso si pensa anche al Napoli