CorSera: contro il Genoa Conte schiera Esposito e Agoume, 34 anni e 36 minuti di gioco in due

E’ piena emergenza in casa Inter ma l’allenatore vuole chiudere l’anno in vetta alla classifica. Ecco perché pensa di provarci anche con loro che hanno appena 4 presenze e nessuna da titolari

Costretto dall’emergenza, contro il Genoa, sabato, Antonio Conte schiererà due diciassettenni, Sebastiano Esposito e Lucien Agoume. Non titolari, specifica il Corriere della Sera, ma di sicuro faranno il loro ingresso in campo per provare a chiudere il 2019 in testa alla classifica.

Esposito e Agoume hanno, in due, 34 anni e 36 minuti di gioco in appena 4 presenze, nessuna da titolari.

“Esposito ha più esperienza, ha già giocato tre volte anche in Champions League e nell’andata contro il Borussia Dortmund si procurò il rigore, poi sbagliato da Lautaro. Per l’infortunio di Alexis Sanchez, Conte è stato costretto a trattenerlo e a fargli saltare il Mondiale Under 17 in Brasile”.

Di lui Conte ha sempre parlato bene anche se ha specificato pure che aveva ancora bisogno di tempo. Ora, però, l’emergenza costringe il tecnico a fare delle scelte.

“Senza Lautaro squalificato, in attacco Esposito si gioca il posto con Politano, non proprio impeccabile nelle occasioni in cui è entrato. A centrocampo Agoume potrebbe avere una chance, tanti sono in una condizione precaria e non ancora pronti per giocare un match intero. Gagliardini e Sensi hanno una mezzora nelle gambe, Borja Valero è a forte rischio, Brozovic squalificato, Barella infortunato, Asamoah out fino a gennaio inoltrato”.

L’Inter è in difficoltà, ma l’obiettivo sono i tre punti, poi se ne parlerà a gennaio.