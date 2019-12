Cormezz: Gattuso sembra dire: «Ancelotti, ti rispetto ma non ti seguo»

Nulla di ciò che fa o che dice trova punti di contatto con quello fatto o detto finora, e se non è un modo per prendere le distanze da Ancelotti

Troppe, tante differenza fin da subito nell’impostazione del Napoli di Gattuso rispetto a quello di Ancelotti, differenze che saltano all’occhio, come sottolinea oggi il Corriere del Mezzogiorno, che sembrano fin troppo nette. Rino cerca di tornare indietro a quel gioco che aveva dato fasto al Napoli

Differenze, che Monica Scozzafava definisce “restaurazione” e che sembrano voler mandare un messaggio all’ex tecnico del Napoli e maestro di Gattuso

Nulla di ciò che fa o che dice trova punti di contatto con quello fatto o detto finora, e se non è un modo per prendere le distanze da Ancelotti (il suo mentore), poco ci manca («Carlo uomo perbene e di valore, ero convinto che avrebbe trovato subito una panchina, ma a me piace un calcio diverso»). E infine: Lippi o Ancelotti? «Scelgo il primo, è stato un marinaio in acque tempestose qui a Napoli». Come dire a Carlo: caro maestro, ti rispetto ma non ti seguo. Vediamo se la strategia funziona.