CorMez: il Napoli concorda con gli agenti di Lobotka la strategia per convincere il Celta Vigo

Già raggiunto l’accordo con il calciatore. Nei prossimi giorni il club partenopeo metterà sul piatto 18 milioni

La priorità del Napoli sul mercato è quella di trovare un regista per il 4-3-3 di Rino Gattuso. Il nome individuato è quello di Stanislav Lobotka.

Scrive il Corriere del Mezzogiorno:

“Giuntoli l’aveva bloccato nel 2018, quando c’era da sostituire il partente Jorginho. Ancelotti preferì puntare su Hamsik e Diawara nella fase iniziale della sua avventura napoletana abbandonando poi il 4-3-3 e l’utilizzo del regista davanti alla difesa e così Lobotka è rimasto al Celta Vigo”.

Poi, la scorsa estate, il West Ham è andato all’attacco ma non c’è stato niente da fare. Il Celta, però, ha promesso allo slovacco di lasciarlo andar via a gennaio. E adesso si lavora in vista dell’addio.

Il Napoli ha già trovato un accordo con gli agenti del calciatore per un quinquennale a 2 milioni a stagione. Lobotka ha già preso informazioni su città e club da Hamsik.

“Lobotka ha una clausola rescissoria di 50 milioni ma il Celta punta ad incassare la metà, il Napoli è convinto che basterà un investimento anche più basso per assicurarsi l’uomo d’ordine del club galiziano”.

Il club partenopeo andrà all’attacco nei primi giorni di gennaio, e intanto lavora con gli agenti del centrocampista per concordare la migliore strategia per convincere il Celta Vigo.

Scrive il Corriere del Mezzogiorno:

“Nei primi giorni di gennaio il Napoli dovrebbe presentare la prima offerta ufficiale al Celta Vigo, sono frequenti i contatti con gli agenti Jasurek e Zimonczyk per concordare la strategia più adatta. La proposta che sta preparando il club di De Laurentiis dovrebbe aggirarsi intorno ai 18 milioni, la base fissa dovrebbe essere di 15 milioni con 3 di bonus facilmente raggiungibili”.