CorMez: Gattuso vive l’allenamento come Sarri e per questo piace ai senatori

Il tecnico preferisce il contatto diretto e delega poco. Si divide tra campo e ufficio. Ieri ha portato la squadra in sala video per approfondire l’aspetto tattico

La ricetta di Rino Gattuso per provare a fare uscire il Napoli dalla crisi è il duro lavoro. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.

“Si divide tra campo e ufficio, aggiorna il suo tablet con le indicazioni emerse negli allenamenti e poi si confronta con lo staff”.

Per il modo in cui vive gli allenamenti il nuovo tecnico ricorda molto Sarri, anche ai giocatori.

“I giocatori hanno avuto un’ottima impressione, alla vecchia guardia dello spogliatoio ha ricordato Sarri per l’idea di calcio e il modo in cui vive gli allenamenti, scegliendo il contatto diretto con i calciatori e delegando poco ai suoi collaboratori”.

Il giorno dopo la sconfitta contro il Parma, il tecnico ha tenuto prima un discorso motivazionale al gruppo, esortandoli a non abbattersi, poi ha previsto un allenamento di scarico per chi aveva giocato e una seduta impegnativa per chi, invece, era rimasto a riposo.

Ieri pomeriggio, invece, ha approfondito l’aspetto tattico.

“Gattuso ha portato tutti in sala video per studiare gli errori commessi contro il Parma, l’allenatore si è concentrato soprattutto su due aspetti: la fase difensiva, con esercizi svolti poi in campo sui movimenti della linea a quattro, e l’uscita palla. L’occhio è sui dettagli: per esempio la postura errata di Manolas in certe situazioni, lo scivolamento di Mario Rui sul secondo gol del Parma”.