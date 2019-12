Conte: “Politano per Lorente? Non ne so nulla”

Il tecnico dell’Inter in conferenza stampa: “Io faccio scelte tecniche. Politano è entrato contro Fiorentina e Barcellona. Oggi ha giocato Sebastiano, ha caratteristiche più da punta”

In conferenza stampa, dopo la vittoria sul Genoa, Antonio Conte ha risposto anche ad una domanda sullo scambio paventato oggi tra Llorente e Politano. Il tecnico è parso non sapere nulla dell’informazione trapelata dagli addetti ai lavori. A domanda sul tema ha così risposto:

“Politano per Llorente? Mi cogli di sorpresa. Ne dovrei sapere più di te ma non ne so nulla. Io faccio scelte tecniche. Politano è entrato contro Fiorentina e Barcellona. Oggi ha giocato Sebastiano, ha caratteristiche più da punta e penso abbia risposto alla mia chiamata”.