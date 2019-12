Ancelotti: “Kean come Lozano al Napoli, ci vuole pazienza”

In tutto il trambusto per il veloce passaggio di Ancelotti dal Napoli all’Everton, c’è uno che pare abbia vinto il jackpot senza magari nemmeno rendersene ancora conto: Moise Kean.

L’ex attaccante della Juve, pagato 24,5 milioni di sterline quest’estate, ha finora raggranellato solo pochi minuti e qualche magra figura (nel match contro il Manchester United è stato sostituito dopo appena 19 minuti…). Ma Ancelotti ha già detto di puntare forte di lui. Quanto forte? Così:

“Da giocatore ricordo benissimo gli inizi di Falcao in Serie A, o quando Platini arrivò alla Juventus dal St-Etienne. Gli ci vollero 6 mesi per adattarsi, ed era Platini. Dobbiamo essere pazienti con i giovani. Io lo volevo al Napoli ma l’Everton arrivò prima. Ha mostrato qualità enormi, è un talento top e ha solo 19 anni. Deve solo adattarsi. E’ arrivato in un nuovo Paese, con nuovi compagni di squadra, è tutto nuovuo qui per lui. Dobbiamo lavorare molto su di lui”.

E poi Ancelotti aggiunge: