Amrabat a FoxSport: “ho letto che è quasi fatta con il Napoli”

Le parole del calciatore marocchino riportate dal Corriere dello Sport che lasciano pensare che sarà lui il primo acquisto del Napoli di Gattuso

Non c’è nessuna certezza ufficiale, ma le parole di Amrabat rilasciate a FoxSport lasciano poco all’immaginazione, e così, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sarebbe il marocchino il primo acquisto del Napoli di Gattuso.

Ci sarà tempo per costruire il Napoli che verrà, nel quale il veronese Amrabat dovrebbe avere un posto (quasi) certo, perché tra ciò che sussurra e quello che evita di dire a Fox Sport Olanda c’è un orizzonte: “Sto cercando di isolarmi e di restare fuori da tutto, però anche io ho letto che è quasi fatta con il Napoli: adesso voglio passare un po’ di tempo con la famiglia ma presto dovrò prendere una decisione”.

Ovviamente siamo solo agli inizi, il mercato non è ancora aperto e Gattuso è da poco alla guida della squadra per avere già le idee ben chiare su quali siano i rinforzi necessari, ma intanto la società prova a trattare i rinnovi di Mertens e Callejon, anche se non si intravedono buone soluzioni.

dalla Cina continuano ad informarsi su Callejon e su Mertens e dopodomani sarà Natale, che De Laurnetiis, non avrebbe voluto vivere su una slitta, a girare (virtualmente) il Mondo