Alvino: “Fabian al Real? Difficile. I rapporti con il Napoli sono deteriorati dopo James”

A Radio Kiss Kiss è intervenuto Carlo Alvino. Il giornalista di Tv Luna ha detto la sua sulla possibilità che il Real Madrid acceleri su Fabian Ruiz.

“Fabian è destinato a continuare la sua carriera nei top club. Il Real Madrid può accelerare quanto vuole, ma poi deve parlare col Napoli. E sappiamo com’è difficile trattare con De Laurentiis, che per i suoi talenti chiede tanto. Tra l’altro i rapporti tra i due club si sono deteriorati dopo il braccio di ferro di quest’estate per James Rodriguez. Il Real Madrid non è mai sceso alle condizioni del Napoli, era aperto alla cessione ma soltanto alle sue condizioni. Se il Real dovesse affondare il colpo dovrà sottostare al prezzo che farà il Napoli”.