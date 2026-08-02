Lindstrom-Schalke, è fatta: prestito con diritto di riscatto a 5 milioni

Fabrizio Romano: "Il Napoli riceverà anche dei bonus legati alla salvezza dello Schalke e alle presenze di Jesper."

Lindstrom-Schalke, è fatta: prestito con diritto di riscatto a 5 milioni

Jesper Lindstrom of Napoli is playing during the pre-season friendly match between SSC Napoli and Mantova 1911 on July 20, 2024, in Dimaro, Italy. (Photo by Ciro De Luca/NurPhoto) (Photo by Ciro De Luca / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Alla fine, la foto esclusiva della Bild doveva portare proprio a questo: non si va a fare le visite mediche se non c’è un accordo. E dunque Lindstrom andrà in prestito allo Schalke: c’è l’Here we go di Fabrizio Romano.

Lindstrom allo Schalke: i dettagli

Garcia Lindstrom Lindström Conte

Riporta Fabrizio Romano:

“Jesper Lindstrom allo Schalke, affare fatto.  Operazione chiusa col Napoli e visite mediche in corso in Germania: prestito con diritto di riscatto a 5 milioni. Il Napoli riceverà anche dei bonus legati alla salvezza dello Schalke e alle presenze di Jesper.”

Il punto su Lukaku

Lukaku

 

Sul fronte uscite, un altro calciatore sul piede di partenza è Romelu Lukaku. Sul belga si registrano gli interessi di club sauditi e statunitensi, tra cui spicca l’Atlanta United. Per ora nulla di concreto, ma l’interesse c’è.

Il contratto di Big Rom scadrà nel 2027 e, qualora rimanesse senza rinnovare, gli azzurri potrebbero perderlo a parametro zero. C’è quindi una certa urgenza nella gestione della situazione.