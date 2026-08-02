Lindstrom-Schalke, è fatta: prestito con diritto di riscatto a 5 milioni
Fabrizio Romano: "Il Napoli riceverà anche dei bonus legati alla salvezza dello Schalke e alle presenze di Jesper."
Alla fine, la foto esclusiva della Bild doveva portare proprio a questo: non si va a fare le visite mediche se non c’è un accordo. E dunque Lindstrom andrà in prestito allo Schalke: c’è l’Here we go di Fabrizio Romano.
Lindstrom allo Schalke: i dettagli
Riporta Fabrizio Romano:
“Jesper Lindstrom allo Schalke, affare fatto. Operazione chiusa col Napoli e visite mediche in corso in Germania: prestito con diritto di riscatto a 5 milioni. Il Napoli riceverà anche dei bonus legati alla salvezza dello Schalke e alle presenze di Jesper.”
🚨🔵⚪️ Jesper Lindstrøm to Schalke 04, here we go! Deal agreed with Napoli and medical underway today.
Understand the agreement is on initial loan deal with buy option clause at €5m.
Napoli will get add-ons if Schalke stay in Bundesliga and also based on appearances. pic.twitter.com/7jRCZxwOYd
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2026
Il punto su Lukaku
Sul fronte uscite, un altro calciatore sul piede di partenza è Romelu Lukaku. Sul belga si registrano gli interessi di club sauditi e statunitensi, tra cui spicca l’Atlanta United. Per ora nulla di concreto, ma l’interesse c’è.
Il contratto di Big Rom scadrà nel 2027 e, qualora rimanesse senza rinnovare, gli azzurri potrebbero perderlo a parametro zero. C’è quindi una certa urgenza nella gestione della situazione.