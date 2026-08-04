L’Ajax chiede 60 milioni per Godts: se va via, assalto a Lang
Godts al Paris Saint Germain apre all'arrivo di Lang a Napoli. Come spiegano i media francesi l'Ajax però chiede 60 milioni per il talento belga
Mika Godts è nel mirino del Paris Saint Germain. L’esterno belga, autore di 17 gol e 13 assist in 34 gare di Eredivisie è stato individuato dai parigini come il nuovo esterno da acquistare quasi a tutti i costi. La trattativa, però, è tutt’altro che chiusa; i 45 milioni di euro messi sul piatto dal club Campione d’Europa in carica sono stati rispediti al mittente dai Lancieri che sparano alto.
Per strappare all’Ajax il 21enne esterno, però, servono oltre 60 milioni di euro. Questa la cifra richiesta dalla società di Amsterdam per lasciar partire il calciatore. Come spiega Sport365.fr, “il PSG intende far valere diversi argomenti. I dirigenti parigini sanno che l’Ajax aveva acquistato Mika Godts per una cifra molto contenuta, vicina al milione di euro, quando arrivò dal Genk nel 2023. Qualunque sia l’esito delle trattative, il club olandese realizzerà quindi una plusvalenza particolarmente significativa“.
La cessione di Godts interessa molto da vicino anche il Napoli. L’Ajax, infatti, ha messo nel mirino Noa Lang e l’acquisto dell’olandese può avvenire solo dopo la cessione di Godts. Un doppio affare che viaggia sull’asse Amsterdam-Napoli-Parigi.