La pessima figura di La Russa: “Baresi è stato un campione della Nazionale più che del suo club”

La seconda carica dello Stato, notoriamente interista, avrebbe dovuto usare un po' più di tatto. I social insorgono: "Nemmeno uno della Curva Nord avrebbe sminuito ciò che è stato Baresi per il Milan"

La scomparsa di Franco Baresi ha ovviamente lasciato un vuoto profondo nella storia del calcio nostrano e internazionale, a cui mancherà lo spessore morale e calcistico del “Piscinin”. I ricordi e le dimostrazioni d’affetto per il leggendario capitano rossonero sono state tantissime e il fulcro di tutte queste non poteva che essere il suo legame con i colori del Milan, che ha così degnamente rappresentato.

Purtroppo, però, non tutti hanno saputo avere la stessa sensibilità nel ricordo e, se da un tifoso per quanto squallido possa essere ce lo si può aspettare, dalla seconda carica dello Stato, in una commemorazione al Senato, francamente no. Ignazio La Russa, notoriamente interista, avrebbe dovuto usare più tatto nella commemorazione e non è un caso che sui social siano piovute critiche.

La pessima commemorazione di La Russa

I fatti: siamo alla commemorazione di Franco Baresi, in un contesto istituzionale come quello dell’Aula del Senato. Ignazio La Russa, presidente, prende la parola e dichiara: “Lo ricordiamo come è stato, un campione mai sopra le righe”. E fin qui nulla da dire.

Poi arriva il passaggio più discutibile: “Campione della Nazionale più che del suo club, ma anche del suo club con cui ha vinto di tutto“.

Il Milan non viene mai nemmeno nominato. Se questa è una commemorazione…

Altra brutta figura di Ignazio La Russa nella commemorazione di Franco Baresi: lo ricordiamo come è stato, un Campione. Un Campione mai sopra le righe. Un CAMPIONE della NAZIONALE più che del suo CLUB, anche del suo Club. Ma neppure il coraggio di nominare il Milan. Che UOMO Di.. pic.twitter.com/kOZfGBBgOl — MarcoCentoni (@MarcoCento38849) August 4, 2026

Le reazioni social

Ovviamente, i social sono giustamente insorti. Anche gli addetti ai lavori hanno espresso profonda indignazione. Giovanni Capuano, noto giornalista, ha scritto:

“La commemorazione di Franco “Baresi fatta da La Russa in Senato, senza nominare il Milan e anzi sminuendone il rapporto con il suo Capitano, è riuscita a mancare di rispetto a Baresi, al Milan e anche ai tifosi interisti che in questi giorni hanno accompagnato il lutto dei cugini.”

La commemorazione di Franco #Baresi fatta da La Russa in Senato, senza nominare il #Milan e anzi sminuendone il rapporto con il suo Capitano, è riuscita a mancare di rispetto a Baresi, al Milan e anche ai tifosi interisti che in questi giorni hanno accompagnato il lutto dei… pic.twitter.com/XfvepDXRN4 — Giovanni Capuano (@capuanogio) August 4, 2026

Anche Mauro Suma ha duramente attaccato La Russa, sottolineando come il mancato riferimento al Milan avrebbe profondamente offeso Franco Baresi.

Nuova puntata della faida Suma vs La Russa. La Russa ha parlato nuovamente di Baresi, riuscendo a omettere il Milan. E quindi il Direttorissimo si è inalberato e ha deciso di demolirlo (per l’ennesima volta) pic.twitter.com/0VfPwHfpeT — Lord Jack (@_LordJack) August 4, 2026

I commenti dei tifosi sono stati ovviamente molto meno pacati. Si va dal “mi vergogno di avere lei a presiedere il Senato” a “uomo di una pochezza incredibile”, fino a “nemmeno uno della Curva Nord avrebbe sminuito ciò che è stato Baresi per il Milan”.