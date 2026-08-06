Tra una bega per il portiere e l’altra, che fai, non lo prendi un attaccante nuovo di zecca? E infatti la Juve proprio questo sta facendo, avanzando nelle trattative per Joshua Zirkzee. Jonathan David rimane in uscita. Il punto di Filippo Cornacchia sulla Gazzetta.

Juve, avanti per Zirkzee

Si legge sulla Gazzetta:

“L’ex Bolo­gna, pupillo di Thiago Motta nella sta­gione sto­rica degli emi­liani, non è indif­fe­rente alla corte della Signora e al richiamo della Serie A, un cam­pio­nato dove è esploso in tutta la sua bel­lezza.

All’aper­tura dell’attac­cante olan­dese, nelle ultime ore si è aggiunta quella del Man­che­ster Uni­ted. A Old Traf­ford non è ancora tempo di saldi, però c’è la dispo­ni­bi­lità a sedersi attorno a un tavolo con i dirigenti bianconeri per valutare l’affitto dell’ex Bologna. L’affare si gio­cherà sui “det­ta­gli” – pre­stito con obbligo, con­di­zio­nato o libero fa tutta la dif­fe­renza del mondo per il bilan­cio della Signora – ma alla Con­ti­nassa cre­sce l’otti­mi­smo.”

I nodi

Secondo la Gazzetta servirebbero comunque diversi incastri: innanzitutto convincere i Red Devils a un prestito senza obblighi, oppure al massimo impostare una trattativa in stile Højlund-Napoli, con l’obbligo legato al verificarsi di determinate condizioni.

E poi c’è David, che vorrebbe provare a rimanere e far cambiare idea a Spalletti. La Juve ha stima per il ragazzo, ma la tentazione Zirkzee rimane.