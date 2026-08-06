La Juve cambia in attacco: David è in uscita, avanti per Zirkzee
La Gazzetta: "L’affare si giocherà sui “dettagli” – prestito con obbligo, condizionato o libero. Bisognerà convincere lo United. David vorrebbe rimanere, ma Massara non vorrebbe perdersi Zirzkee in prestito"
Tra una bega per il portiere e l’altra, che fai, non lo prendi un attaccante nuovo di zecca? E infatti la Juve proprio questo sta facendo, avanzando nelle trattative per Joshua Zirkzee. Jonathan David rimane in uscita. Il punto di Filippo Cornacchia sulla Gazzetta.
Juve, avanti per Zirkzee
Si legge sulla Gazzetta:
“L’ex Bologna, pupillo di Thiago Motta nella stagione storica degli emiliani, non è indifferente alla corte della Signora e al richiamo della Serie A, un campionato dove è esploso in tutta la sua bellezza.
All’apertura dell’attaccante olandese, nelle ultime ore si è aggiunta quella del Manchester United. A Old Trafford non è ancora tempo di saldi, però c’è la disponibilità a sedersi attorno a un tavolo con i dirigenti bianconeri per valutare l’affitto dell’ex Bologna. L’affare si giocherà sui “dettagli” – prestito con obbligo, condizionato o libero fa tutta la differenza del mondo per il bilancio della Signora – ma alla Continassa cresce l’ottimismo.”
I nodi
Secondo la Gazzetta servirebbero comunque diversi incastri: innanzitutto convincere i Red Devils a un prestito senza obblighi, oppure al massimo impostare una trattativa in stile Højlund-Napoli, con l’obbligo legato al verificarsi di determinate condizioni.
E poi c’è David, che vorrebbe provare a rimanere e far cambiare idea a Spalletti. La Juve ha stima per il ragazzo, ma la tentazione Zirkzee rimane.