Il Genoa ha perso 10-1 col Bournemouth

Il Genoa prende dieci gol in amichevole. Ha perso 10-1. Certo, è il 4 agosto, ma una sconfitta così non può non allarmare. L’avversario è il Bournemouth, club di Premier League, che ha dilagato nell’amichevole disputata con quattro tempi da mezz’ora ciascuno. Il primo parziale è stato di 1-0 per gli inglesi che hanno vinto il secondo parziale con il punteggio di 3-1. Doppio 3-0, poi, nel terzo e quarto tempo.

Pronti via ed al 13′ rete di Scott sulla ribattuta di Bijlow. Il pari del Grifone è di Ellertsson, poi il gol del vantaggio è di Kluivert, in rete su rigore concesso per fallo di Mitaj su Truffert. Otto minuti e arriva anche il terzo gol degli inglesi: il tiro teso di Truffert s’insacca nell’angolo più lontano mentre il poker è ancora su rigore, con la doppietta personale di Kluivert.

Tre i gol nel terzo periodo; dopo 5′ con Scott, al 16′ con Brooks, ancora su rigore, ed al 18′ con Jebbison. La doppietta di Unal e Gonzalezz hanno poi chiuso i giochi.

Una batosta storica per i rossoblu’ che hanno aggiornato in negativo i libri di storia; la sconfitta più larga risale infatti al giorno di Natale del 1920, quando il Grifone perse addirittura 8-0 in casa (campo di Via del Piano) contro lo Sparta Praga.

Genoa primo e secondo tempo (3-5-1-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez (44’ Puczka); Norton-Cuffy, Amorim, Frendrup, Ellertsson, Mitaj; Baldanzi; Colombo.

Genoa terzo e quarto tempo (3-5-2): Stolz; Doucouré, Klysis, Puczka; Sabelli, Wiafe, Masini, Doumbia, Martin; Zulevic, Vitinha.