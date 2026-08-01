Gutierrez-Leverkusen, si chiude a 25 milioni: trattativa avanzata tra club

Matteo Moretto su YouTube: "Miguel avrebbe anche il desiderio di dimostrare un po' di più, perché sa che può dare molto al Napoli. Però non chiude a questa possibile destinazione"

Continua la trattativa tra il Napoli e il Bayer Leverkusen per Miguel Gutierrez. Probabilmente non si arriverà ai 30 milioni di euro sperati, ma ci si potrebbe avvicinare fermandosi a 25. Il punto di Matteo Moretto su YouTube.

Il Napoli fa il prezzo di Gutierrez

Spiega Moretto su YouTube:

Il Bayer Leverkusen è alla ricerca del sostituto ideale di Grimaldo, che è andato all’Atletico Madrid per una cifra intorno ai 20 milioni di euro e questa cifra è un po’ il budget che vorrebbe spendere il Bayer Leverkusen per quanto riguarda Miguel Gutiérrez. In realtà il Napoli ne chiede 30. Io credo che ci si possa arrivare e si possa arrivare a un compromesso, ci si possa andare incontro per una cifra intorno ai 25 milioni di euro circa.

La volontà del calciatore

Sulla volontà di Miguel:

“Quindi, insomma, il Bayer Leverkusen è in trattative avanzate con il Napoli per Miguel Gutiérrez. Miguel, insomma, diciamo che dopo il primo anno a Napoli con Conte avrebbe anche il desiderio di dimostrare un po’ di più, perché sa che può dare molto al Napoli. Però ti dico anche che non chiude a questa possibile destinazione, anche perché il Bayer Leverkusen ha un allenatore spagnolo che conosce e spinge molto per arrivare a Miguel Gutiérrez.

Il Leverkusen lo vuole con grande forza, quindi capiremo nei prossimi giorni come può andare la trattativa, ma le fonti consultate ci dicono che questo tipo di situazione può arrivare.”