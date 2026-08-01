Giornata serena in casa Roma: ne prende quattro dal Cardiff e lite Soulé-Cristante (e pure Dybala)

Spalletti: “Maldini era il nuovo di cui c’era bisogno. Abbiamo preferito rimanere col vecchio telefonino”

di Francesca Leva - Duro sulla Nazionale e le scelte di Malagò: "Il telefonino era troppo vecchio e l'aggiornamento non si è potuto fare. Invece di mettere la quarta, è rientrata la seconda"