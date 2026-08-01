Giornata serena in casa Roma: ne prende quattro dal Cardiff e lite Soulé-Cristante (e pure Dybala)
Litigano in campo dopo il quarto gol. Dybala avrebbe spinto Cristante. Paulo ha sbagliato anche un rigore. Comunque è caldo d'agosto
La Roma del Gasp non ingrana: dopo il pareggio con il Cannes, ecco la sonora batosta rimediata contro il Cardiff. Per non farsi mancare nulla, un pizzico di scintille Soulè-Cristante.
Roma-Cardiff: com’è andata la partita
Il Cardiff passa in vantaggio con Ashford, fortunato protagonista di una conclusione deviata che beffa la difesa giallorossa. Poco dopo arriva il raddoppio: Salech approfitta di un errore della retroguardia romanista e supera Svilar, punendo anche un retropassaggio rischioso di Wesley.
La Roma prova a reagire e ha l’occasione per riaprire la partita, ma Dybala fallisce un calcio di rigore. Il Cardiff, invece, continua a colpire e trova il 3-0 ancora con Ashford, bravo a saltare Svilar con un tocco morbido prima di depositare il pallone in rete.
Nella ripresa i giallorossi provano a cambiare ritmo e accorciano le distanze con Dybala, che finalizza con un preciso tiro di prima intenzione una manovra offensiva costruita sull’asse con Soulé. La speranza però dura poco: un’altra disattenzione difensiva, questa volta nata da un errore di Rensch, permette a Tanner di firmare il definitivo 4-1.