Gasperini dopo il 4-1 dal Cardiff: “se parte un giocatore, bisogna sostituirlo. Non è così complicato”

Al termine della brutta sconfitta contro il Cardiff 4-1 con lite tra Soul, Cristante e Dybala, Gasperini ha così parlato ai giornalisti allo stadio.

Le parole di Gasperini

Un passivo pesante: dal punto di vista della prova in campo, cosa non ha funzionato?

“Penso che fossimo ancora in difficoltà con alcuni giocatori, soprattutto nel reparto arretrato nel primo tempo. Abbiamo incassato il gol su una serie di rimpalli che hanno condizionato il risultato. Poi abbiamo fatto anche cose positive, soprattutto quando riuscivamo a spingerci in avanti. Però se sei così disattento e poco concentrato in fase difensiva, come accaduto nella prima frazione, poi diventa tutto più complicato. Inoltre abbiamo avuto anche occasioni in cui abbiamo sbagliato la conclusione e non siamo riusciti a concretizzare.”

C’è un ritardo sia sul campo sia nelle operazioni di mercato?

“Sì, il mercato è stato particolare a causa del Mondiale, ma è chiaro che da questo momento in poi mi aspetto qualcosa. Sono partiti diversi giocatori, quindi la squadra è ancora da completare e questo è evidente a tutti. La rosa sarà competitiva: in questo momento abbiamo tre centrocampisti indisponibili e alcuni elementi sono arrivati da poco. Però i ragazzi stanno lavorando nel modo giusto.”

Ci può dare un giudizio su Castro? Potrebbe giocare insieme a Malen?

“Castro è un ottimo innesto, un acquisto importante che aumenta la qualità della rosa. Lui è un centravanti e anche Malen, secondo me, ha caratteristiche da centravanti: ci sono situazioni in cui possono scendere in campo insieme. Avremo tante partite da affrontare e, a un certo punto della scorsa stagione, abbiamo spremuto Malen, facendolo giocare praticamente sempre senza concedergli pause. Se dovesse ripetersi la stessa situazione, rischieremmo di limitarne la qualità. Quando giochi la Champions a certi livelli devi avere una rosa ampia e competitiva, con possibilità di alternare i giocatori. Castro è un classe 2004 che ha scelto di venire a Roma: sarà un acquisto molto importante.”

Sulla questione esterno

Si aspetta l’arrivo di un esterno?

“Rispetto alla rosa dello scorso anno avevo indicato la necessità di un difensore, un esterno e due attaccanti. Poi le cose possono cambiare: se parte un giocatore, è evidente che bisogna sostituirlo. Questo era il mio obiettivo e non mi sembra una richiesta così complicata da realizzare. È chiaro che stiamo cercando calciatori di valore, come è stato fatto con Castro. Ora arriverà un ragazzo (cioè Koulierakis pagato 20 milioni) per completare la difesa, perché in quel reparto eravamo solamente in cinque. Avere almeno due giocatori per ruolo è fondamentale per chi disputa le coppe: chi non costruisce una rosa adeguata rischia di pagarlo molto caro.”

Su Soulé, invece, come lo ha visto?

“Soulé sta meglio: oggi ha giocato sia da trequartista sia sulla fascia sinistra.”