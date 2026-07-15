Napoli, Vicario si allontana: il portiere è un obiettivo concreto della Juve
La Gazzetta: "Vicario è avvicinabile anche in prestito con diritto. In lista Juve anche Suzuki e Bounou. Sullo sfondo resta sempre Milinkovic Savic del Napoli."
Le parole del ds dell’Aston Villa su Martínez sono state una vera e propria doccia fredda per la Juve, che adesso è costretta a virare su un altro profilo. In tal senso, le quotazioni di Vicario sarebbero in salita, con il Napoli ancora fermo a causa della necessità di cedere. Infatti, il portiere sarebbe acquistabile solo in caso di addio di Milinković-Savić.
La Juve piomba su Vicario
Scrive Filippo Cornacchia sulla Gazzetta:
“Da qualche giorno i bianconeri non si illudono e di conseguenza sono segnalate in salita le quotazioni di Guglielmo Vicario: italiano, reduce da tre stagioni in Premier e magari avvicinabile anche in prestito con diritto di riscatto. L’azzurro è il piano B più concreto, però non sembra correre ancora da solo”
Gli altri nomi
Secondo la Gazzetta, sono tante le alternative che starebbe monitorando Massara ognuna con una sua difficoltà: da un lato c’è Suzuki, per il quale si è mosso il Psg, dall’altro Bounou dell’Al Hilal, che però è tenuto in grande considerazione da Simone Inzaghi. Infine, sullo sfondo resta comunque Milinković-Savić del Napoli.