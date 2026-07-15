Napoli, Vicario si allontana: il portiere è un obiettivo concreto della Juve

La Gazzetta: "Vicario è avvicinabile anche in prestito con diritto. In lista Juve anche Suzuki e Bounou. Sullo sfondo resta sem­pre Milin­ko­vic Savic del Napoli."

Le parole del ds dell’Aston Villa su Martínez sono state una vera e propria doccia fredda per la Juve, che adesso è costretta a virare su un altro profilo. In tal senso, le quotazioni di Vicario sarebbero in salita, con il Napoli ancora fermo a causa della necessità di cedere. Infatti, il portiere sarebbe acquistabile solo in caso di addio di Milinković-Savić.

La Juve piomba su Vicario

Scrive Filippo Cornacchia sulla Gazzetta:

“Da qual­che giorno i bian­co­neri non si illu­dono e di con­se­guenza sono segna­late in salita le quo­ta­zioni di Guglielmo Vica­rio: ita­liano, reduce da tre sta­gioni in Pre­mier e magari avvi­ci­na­bile anche in pre­stito con diritto di riscatto. L’azzurro è il piano B più con­creto, però non sem­bra cor­rere ancora da solo”

Gli altri nomi

Secondo la Gazzetta, sono tante le alternative che starebbe monitorando Massara ognuna con una sua difficoltà: da un lato c’è Suzuki, per il quale si è mosso il Psg, dall’altro Bounou dell’Al Hilal, che però è tenuto in grande considerazione da Simone Inzaghi. Infine, sullo sfondo resta comunque Milinković-Savić del Napoli.