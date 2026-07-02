Lukaku finge di tirare, poi lascia il rigore a Tielemans: un gesto da leader

Nella clamorosa rimonta con cui il Belgio ha eliminato il Senegal e centrato gli ottavi del Mondiale, Romelu Lukaku è stato protagonista due volte. Entrato nel secondo tempo, l’attaccante del Napoli ha riaperto la gara col gol del 2-1 all’86’; ma nel momento decisivo ha sorpreso tutti, rinunciando al rigore che poteva valere la qualificazione e lasciandolo a Youri Tielemans, poi autore del definitivo 3-2. È lo stesso Lukaku che, in azzurro, era stato raccontato come il centravanti che entra e segna, e che la “lenta Napoli” ha scoperto essere un bomber.

Lukaku finge, poi lascia il rigore a Tielemans

La scena è di quelle che raccontano un leader. Dopo il fischio dell’arbitro, Big Rom ha preso la palla in mano lasciando intendere a tutti che avrebbe calciato lui; poi, tra lo stupore generale, l’ha ceduta al compagno. “Avevo intenzione di tirare — ha spiegato nel dopopartita, come riportato da ESPN — ma sto ancora attraversando un periodo difficile a livello mentale e ho preferito che fosse Youri a calciare. Non si tratta di me, si tratta della squadra che deve vincere“. E ancora: “Queste sono le vittorie di cui abbiamo bisogno per unire ulteriormente il gruppo. È la cosa migliore, per i tifosi e per noi stessi”. Un gesto che conferma la rimonta già raccontata, con Lukaku a firmare il gol della riscossa.

Il pensiero al padre e il momento difficile

Dietro quella rinuncia c’è un vissuto personale delicato. Lukaku ha dedicato un pensiero commosso al padre Roger, scomparso lo scorso settembre: “È mio padre lassù che mi sta aiutando”. Un lato umano che al Napoli si è imparato a conoscere, da quando l’Athletic ne aveva celebrato le lacrime, ricordando che il calcio è giocato da persone. Sulla partita, Lukaku non ha nascosto la fatica: “È stata davvero dura. Ma quando abbiamo alzato l’intensità del pressing ed eravamo pronti sulle seconde palle, è emerso lo spirito di squadra”. Poi, con un sorriso: “Sono stufo di partite come questa”.

Il rilancio dell’attaccante del Napoli

Per Lukaku questo Mondiale è anche un’occasione di rilancio personale. Reduce da una stagione di club complicata — appena sette presenze e un solo gol, complici gli infortuni — era stato comunque confermato dal ct Rudi Garcia tra i convocati. Una fiducia che sta ripagando: dopo il contributo col pareggio all’Egitto e il gol alla Nuova Zelanda, è stato decisivo anche col Senegal. È l’attaccante che, proprio ai Mondiali, cerca il riscatto, dopo aver ripetuto di aver “imparato a essere paziente”. Ora il Belgio affronterà i padroni di casa degli Stati Uniti negli ottavi, con un Lukaku che ritrova fiducia e condizione nel momento più importante. Un centravanti ritrovato: e sono ottime notizie anche per il Napoli.