Balogun, anche una trentina di europarlamentari contro Infantino

Infantino coinvolto nella “grazia” a Balogun?

La questione relativa a Balogun ed all’interferenza di Trump nel mondo del calcio, non è andata giù a Bruxelles. E così un gruppo di eurodeputati ha chiesto di garantire un’indagine sulla Fifa alle Federazioni calcistiche europee. La lettera è stata promossa da Barry Andrews MEP del gruppo Renew, da Lara Wolters (S&D) e da Niels Fuglsang (S&D) e sottoscritta da una trentina di eurodeputati.

Nella lettera visionata dall’Ansa si chiede l’indagine “per accertare se il presidente Gianni Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica automatica di una giornata imposta a seguito del cartellino rosso mostrato al giocatore della nazionale maschile statunitense Folarin Balogun, e se le pressioni dell’amministrazione Usa abbiano influito su tale decisione“.

Eurodeputati contro Infantino: “Fifa neutrale in materia di politica e religione”

Nella lettera, riportata da Sportmediaset, si fa riferimento all’articolo dello Statuto Fifa. “Le norme statutarie e il codice etico della Fifa forniscono una base molto chiara per l’intervento delle federazioni affiliate e la richiesta di un’indagine. Il requisito della neutralità politica è chiaramente delineato sia nello Statuto Fifa che nel Codice Etico. L’articolo 4(2) dello Statuto Fifa definisce il principio secondo cui ‘la Fifa rimane neutrale in materia di politica e religione‘, e l’articolo 15 del Codice Etico FIFA stabilisce che tutti i dirigenti calcistici devono rimanere politicamente neutrali e prevede sanzioni severe per le violazioni“.

“Lo Statuto Fifa impone alle Federazioni affiliate di ‘rispettare pienamente’ queste regole. Sosteniamo che questo rapporto sia reciproco e che le Federazioni affiliate siano vincolate dal codice etico della Fifa a chiedere che gli alti funzionari della Fifa siano ritenuti responsabili qualora esistano prove che suggeriscano una violazione delle regole sulla neutralità politica“. Violazione del Codice etico della Fifa, articolo 16?

“Inoltre, l’articolo 16 del Codice Etico della Fifa stabilisce che i dirigenti calcistici ‘hanno un dovere fiduciario nei confronti della Fifa, delle confederazioni, delle associazioni, delle leghe o dei club’ e che una violazione del dovere fiduciario si verifica quando, tra l’altro, qualcuno che ricopre una posizione di responsabilità o di fiducia agisce in modo pregiudizievole per gli interessi della Fifa, delle confederazioni, delle associazioni, delle leghe o dei club o è suscettibile di danneggiarne la reputazione“.