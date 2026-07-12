A Lautaro Martinez la panchina sta facendo bene, Scaloni lo ha reso “il Lukaku” dell’Argentina

Lautaro è diventato il panchinaro di lusso dell’Argentina

Lautaro Martinez è stato “panchinato” dal ct dell’Argentina Scaloni, di nuovo, come accadde in Qatar nel 2022. Con un’unica differenza: Julian Alvarez esplose ai Mondiali di quattro anni fa prendendo il suo posto e di Lautaro si ricorda solo il rigore decisivo contro l’Olanda ai quarti di finale; quattro anni dopo, invece, il capitano dell’Inter ha sfruttato il ruolo da panchinaro di lusso e nelle ultime due partite (contro Egitto e Svizzera) ha realizzato prima un assist, poi un gol.

Lautaro era partito titolare nelle prime quattro partite dell’Argentina, aveva segnato un rigore nel 3-0 contro la Giordania; poi, il nulla. Era decisamente un altro giocatore rispetto alle qualificazioni Mondiali e alla Copa America, competizioni in cui il centravanti interista si è distinto, superando Hernan Crespo nella classifica dei migliori marcatori argentini (39 gol finora).

I Mondiali si stavano dunque trasformando nuovamente in una specie di incubo personale, per questo Scaloni ha preso la decisione di mandarlo definitivamente in panchina per gli ottavi e i quarti di finale. E la sua scelta si è rivelata finora vincente. Perché oltre a far sbloccare di nuovo Julian Alvarez, contro la Svizzera, che da subentrato non aveva reso granché nelle partite del girone, il ct ha fatto fare il “percorso inverso” a Lautaro, che ora è molto più nel vivo del gioco e riesce ad aiutare l’albiceleste in termini realizzativi.

Potrebbe stargli anche scomodo questo ruolo “secondario”, ma al momento è funzionale per la sua squadra. Come è successo con Romelu Lukaku, diventato il panchinaro di lusso del Belgio di Rudi Garcia.