Maresca e il City dovranno pagare circa 20 milioni di euro al Chelsea, il retroscena svelato dai Blues

Il Chelsea spiega: "Il nostro allenatore si è dimesso in modo improvviso e inaspettato. Abbiamo raggiunto un accordo riservato con il City che prevede il pagamento di un indennizzo, e con l'ex allenatore per un risarcimento".

Enzo Maresca è il nuovo tecnico del Manchester City, l’annuncio ufficiale è arrivato oggi anche se era già risaputo che avrebbe firmato come successore di Pep Guardiola.

Il tecnico era andato via dal Chelsea lo scorso dicembre, dimettendosi, e quest’oggi i Blues hanno voluto chiarire le dinamiche che hanno portato all’allontanamento di Maresca.

Il Chelsea spiega perché Maresca è andato via

In un comunicato, l’ex club di Maresca spiega:

Il Chelsea riconosce che la stagione 2025/26 è stata estremamente deludente per il club e per i suoi tifosi. Un fattore determinante è stato il turbamento causato dai cambiamenti che il club è stato costretto ad apportare alla posizione di allenatore durante il periodo natalizio. Alla luce dei recenti sviluppi, riteniamo importante spiegare ai nostri sostenitori cosa è accaduto e perché il nostro ex allenatore ha lasciato il club il 1° gennaio 2026.

Nell’autunno dello scorso anno, il club è stato informato dal nostro ex allenatore che avrebbe potuto presentarsi l’opportunità di succedere a Pep Guardiola al termine della stagione. Ci è apparso chiaro che il suo forte desiderio fosse quello di prendere il posto di Guardiola e che fosse pienamente determinato a perseguire questa opportunità, nonostante fosse vincolato da un contratto a lungo termine che non aveva il diritto di risolvere unilateralmente.

Nel dicembre 2025, il nostro allenatore si è dimesso in modo improvviso e inaspettato. Naturalmente ci siamo sentiti traditi, poiché ritenevamo che la sua testa e il suo cuore fossero ormai rivolti a un altro club e a un’altra opportunità, nonostante fosse arrivato al Chelsea soltanto l’anno precedente. Nessun club desidera cambiare allenatore a stagione in corso. Tuttavia, alla luce della sua decisione di non continuare a svolgere le proprie responsabilità fino al termine della stagione, il club non ha avuto altra scelta se non quella di tutelare i propri giocatori, i propri tifosi e il Chelsea, accettando le sue dimissioni.

Date le circostanze e nel rispetto reciproco tra i club, è stato raggiunto un accordo riservato con il Manchester City, che prevede il pagamento di un indennizzo. È stato inoltre raggiunto un accordo riservato con l’ex allenatore, in base al quale sarà lui stesso a versare un risarcimento.

Come riportato da Fabrizio Romano, i Blues riceveranno circa 20 milioni di euro di risarcimento.

La risposta di Maresca

Successivamente al comunicato del Chelsea, sono arrivate le parole di Maresca:

“La decisione di andarmene è stata solo mia. Le mie dimissioni dal Chelsea hanno aperto un percorso per unirmi al Manchester City, un club che conoscevo molto bene. Sono estasiato di esserci riuscito. Riconosco che la mia partenza dal Chelsea a metà stagione ha causato disagi al club e mi scuso per questo. Non era né mia intenzione né mio desiderio“.

Il tecnico firma con il City fino al 2029

Back where he belongs 🩵 pic.twitter.com/BSFhT7Xu6r — Manchester City (@ManCity) June 29, 2026

Intanto, il Manchester City ha comunicato che il tecnico italiano ha firmato un contratto triennale.

“Non vedo l’ora di iniziare ad allenare i giocatori. Voglio che la squadra vinca, giochi un bel calcio e affronti con entusiasmo la pressione che deriva dal rappresentare il Manchester City“, ha dichiarato Maresca.

Si è espresso anche il presidente, Khaldoon Al Mubarak: “Enzo porta con sé personalità, passione e intelligenza, qualità perfettamente in linea con ciò di cui abbiamo bisogno. Torna a far parte di un’organizzazione completamente allineata con la sua ambizione e la sua voglia di raggiungere grandi traguardi. Il suo ritorno al Manchester City rappresenta quindi un passo naturale e molto gradito sia per lui che per il club“.