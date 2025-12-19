Maresca: «Io al City? Sono speculazioni. Una settimana fa dovevo andare alla Juventus, non seguo le voci»

In conferenza stampa: «È importante capire il motivo per cui questa notizia sul Manchester City è uscita. Io sono concentrato sulla partita contro il Newcastle»

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Newcastle (domani alle 13:30), Enzo Maresca ha smentito categoricamente le voci di un suo possibile approdo al Manchester City. Le sue parole.

Le parole di Maresca

«Voci sull’accostamento al City? Non mi riguardano. È speculazione al 100%. In questo momento non c’è tempo per questo tipo di cose. Ho un contratto (con il Chelsea) fino al 2029. Sono molto orgoglioso di essere qui. Non ci faccio attenzione. Una settimana fa era lo stesso con la Juventus, quindi non ci faccio attenzione».

«È importante capire il motivo per cui questa notizia (sul Manchester City) è uscita. Io sono concentrato sulla partita contro il Newcastle. Sarà una gara difficile».

A Maresca viene chiesto se abbia parlato con la dirigenza del club in merito alle dichiarazioni fatte dopo l’Everton. Un promemoria: lo scorso weekend l’allenatore del Chelsea aveva dichiarato che «le ultime 48 ore sono state le più difficili da quando sono arrivato al club, perché così tante persone non hanno sostenuto me e la squadra».

«Riguardo alla conferenza stampa dopo l’Everton? No. Riguardo ad altre cose? Sì».

Ancora qualche parola di Maresca:

«Ho ancora tanto da raggiungere qui al Chelsea. L’altro giorno abbiamo centrato la terza semifinale in 18 mesi. L’anno scorso è stato buono per i trofei, abbiamo chiuso quarti in Champions League, ora vogliamo migliorare quest’anno».

Fornisce anche qualche aggiornamento sugli infortuni:

«Liam Delap e Dário Essugo saranno probabilmente disponibili contro l’Aston Villa, mentre Roméo Lavia è ancora fuori, così come Levi Colwill».