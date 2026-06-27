La Spagna ha finito gli esterni d’attacco, Yamal è quello che sta meglio (e non sta ancora bene)

Yeremy Pino, Nico Williams e Victor Muñoz infortunati. Il ct De La Fuente sta pensando alle alternative, come Baena e Ferran Torres; Dani Olmo, Gavi e Oyarzabal le ultime spiagge.

La Spagna è a corto di esterni offensivi. Lamine Yamal non è al meglio e non riesce ancora a giocare 90 minuti, mentre gli infortuni di Yeremy Pino e Nico Williams hanno dato la botta finale. Il ct Luis De La Fuente aveva basato la forza della sua Nazionale proprio sulle fasce e ora sarà costretto ad arrangiarsi e/o a cambiare modulo.

Spagna piena di infortuni in attacco

Come riportato da Marca:

Dalla battaglia contro l’Uruguay, la Spagna esce con due giocatori infortunati per i quali il Mondiale rischia già di appartenere al passato. La Spagna brillante sulle due fasce che aveva dominato gli Europei si ritrova ora in una situazione estremamente complicata. Nessuno dei quattro esterni convocati da Luis de la Fuente è al massimo della condizione. Il più integro è Lamine Yamal; non è ancora al 100% e contro l’Uruguay ha fatto tremare tutti quando, dopo aver puntato l’avversario, si è improvvisamente fermato.

Anche Victor Muñoz non sta bene; è arrivato al Mondiale con un infortunio che sembrava superato, ma adesso la situazione sembra complicarsi di nuovo.

Le alternative a cui sta pensando De La Fuente

E ora? Marca scrive che il ct ha delle alternative che potrebbero sopperire alle assenze:

Le alternative di cui parla De la Fuente sulle fasce iniziano con Baena. Il marcatore contro l’Uruguay è stato il giocatore più utilizzato sulla corsia sinistra durante l’assenza di Nico Williams. L’esterno più puro a disposizione resta Ferran. È vero che il numero 7 della Spagna si è trasformato sempre più in un centravanti, ma oggi la squadra ha più bisogno della sua versione esplosiva del passato che di quella attuale.

De La Fuente potrà poi anche adattare Dani Olmo, Gavi e Oyarzabal, che in carriera hanno già svolto questo ruolo. Staremo a vedere se le Furie Rosse riusciranno a mantenere alti gli standard.