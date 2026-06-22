Ibrahimovic: “Guardando il Belgio mi sono addormentato”

A Fox: "Hanno fatto solo un inutile possesso palla. Avevano il pallone ma non hanno combinato nulla".

Il Belgio continua a far parlare di sé, in negativo. Lo 0-0 contro l’Iran ha provocato molte critiche in patria e non solo.

In Belgio hanno fatto una rassegna stampa estera.

Il Guardian: “L’equilibrio belga desta preoccupazione”

“Mentre l’Iran crede nelle proprie possibilità, il Belgio, già eliminato nella fase a gironi quattro anni fa, si trova di nuovo in una situazione difficile”, afferma il Guardian . “Il bilancio del Belgio nei grandi tornei appare ora preoccupante: solo due vittorie nelle ultime nove partite e a malapena una vittoria nelle ultime sei, contro la Romania a Euro 2024. Ai Mondiali negli Stati Uniti, i Diavoli Rossi hanno tirato in porta complessivamente 38 volte nelle prime due partite, senza mai segnare. Il loro unico gol è arrivato grazie a un’autorete del difensore egiziano Mohamed Hany. Inoltre, al Belgio è mancata la velocità e la pericolosità di Jeremy Doku. Romelu Lukaku, alla sua prima partita da titolare con club e nazionale dopo oltre dodici mesi, si è impegnato in attacco ma non è riuscito a fare la differenza”.

Il sonno di Ibrahimovic

Quando Zlatan Ibrahimovic dice qualcosa, il mondo ascolta. Ibra non ha risparmiato critiche alla prestazione del Belgio. In qualità di commentatore per Fox Sports, lo svedese ha dichiarato:

“Nel primo tempo mi sono quasi addormentato. Nel secondo tempo ho dormito davvero”.

L’affermazione ha immediatamente scatenato numerose reazioni sui social media e negli studi televisivi, dove Ibrahimovic ha persino simulato un russare durante l’analisi post-partita.

“Avevano il possesso palla, ma non ne hanno fatto nulla. Servono giocatori che si assumano le proprie responsabilità e creino qualcosa quando la partita è in stallo. Io non l’ho visto. Se pensano di essersi qualificati solo per via del nome sulla maglia, si sbagliano. Bisogna guadagnarselo”.

Anche la leggenda del Manchester United, Roy Keane, non ha risparmiato critiche. “In termini di qualità del gioco, onestamente penso che sia stato al di sotto degli standard, davvero pessimo. Il Belgio ha ovviamente avuto alcune ottime occasioni, ma il livello dei passaggi, degli inserimenti e delle decisioni con la palla è stato particolarmente debole. Quando vedi giocatori sbagliare occasioni da tre o quattro metri, che possibilità hai? Ai giocatori mancava la concentrazione e hanno commesso troppi errori banali. Sono rimasto davvero deluso dalla loro prestazione.”

L’icona del Liverpool Jamie Carragher ha espresso lo stesso parere: “Devo dire che questo è esattamente il problema di questa cosiddetta ‘generazione d’oro’. La squadra non è mai riuscita a esprimersi al meglio nei tornei più importanti. Considerando la qualità di questa rosa, non c’è una sola scusa per non vincere questa partita. (…) In un Mondiale: non conta il possesso palla ma quello che si fa in entrambe le aree di rigore.”

Su Espn nutrono dubbi sulle possibilità del Belgio di qualificarsi agli ottavi di finale.