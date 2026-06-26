Il Brasile di Ancelotti ritrova il Giappone che a ottobre li ha sconfitti 3-2

Lunedì sedicesimi dei Mondiali. Il Giappone perdeva 2-0. Risultato che eviterà qualsiasi tipo di sottovalutazione dell'avversario. È una partita molto attesa, il Giappone nel 2022 ha battuto Spagna e Germania

Brasile-Giappone si giocherà lunedì sera alle 19 (ore italiane)

Lunedì, ore 19 italiane, si giocherà il sedicesimo di finale tra Brasile e Giappone. Per i sudamericani si tratta di una partita molto più insidiosa e impicciosa di quel che si possa immaginare. Il Giappone non solo è una Nazionale che gioca molto bene e che ha lo stesso ct – Moriyasu – dal 2018. Moriyasu è al terzo Mondiale e ha già portato a casa gli scalpi di Spagna e Germania, oltre ad aver sfiorato il colpaccio contro il Belgio nel 2018. Quattro anni fa, i giapponesi furono eliminati solo ai rigori dalla Croazia. Il Giappone in avanti ha movimenti zemaniani e allo stesso tempo è una squadra solida dal punto di vista difensivo.

Ancelotti, da ct del Brasile, ha già affrontato i nipponici lo scorso 14 ottobre in Giappone. Il Brasile stava vincendo 2-0 e ha finito col perdere 3-2. Fioccarono le prime critiche brasiliane alla gestione del leader calmo.

Fu una partita particolare. Il Brasile segnò due reti con Paulo Henrique e Martinelli, chiuse il primo tempo in vantaggio di due reti. Poi, però, un po’ a causa di qualche errore difensivo individuale (una goffa caduta di Fabrìcio), un po’ perché i giapponesi non mollarono, anzi. il risultato vene ribaltato.

La Seleção di Ancelotti a ottobre perse 3-2 in rimonta

Quella sconfitta è per i brasiliani una sorta di polizza assicurativa. Di certo la Seleçao non sottovaluterà l’appuntamento. Il Brasile ha vinto il proprio girone col pareggio contro il Marocco (1-1) e le due vittorie per 3-0 contro Haiti e Scozia. Il Giappone è arrivato secondo con due pareggi – contro Olanda e Svezia – e la vittoria ritorna (4-0) sulla Tunisia.

Ancelotti nella conferenza stampa post-sconfitta, disse:

“Non va tutto bene. Quando la squadra perde siamo arrabbiati, è normale. Tutti sono arrabbiati. A me non piace perdere, e nemmeno ai giocatori. Dobbiamo imparare da questa sconfitta, come sempre nel calcio. Penso che fino all’errore di Fabrício, la partita sia stata ben controllata. In seguito, la squadra ha perso la mentalità, e questo è stato l’errore più grande. Non credo che il secondo tempo sia stato male. Ripeto, l’errore ha avuto un impatto enorme».