Romario: “Il Brasile non è tra le favorite a vincere i Mondiali”

Pensate cosa sarebbe successo se fosse stato il Brasile a pareggiare 0-0 con Capo Verde. Alla Gazzetta: "Per me le favorite sono Francia, Spagna, Portogallo e Argentina".

L’ex calciatore Romario, alla Gazzetta dello Sport, ha rivelato di non considerare il Brasile la favorita numero uno per la vittoria dei Mondiali 2026. Ovviamente. A fine match aveva criticato la giornalista che lo intervistava dicendo che il pareggio col Marocco (numero 7 del ranking Fifa) non era affatto una figuraccia. Pesante cosa sarebbe successo in Brasile se avessero pareggiato loro 0-0 con Capo Verde.

Di seguito, alcuni estratti dalla sua intervista.

Romario: “Il Brasile ha giocato molto male contro il Marocco”

Proprio in merito alla partita tra i brasiliani e il Marocco, terminata 1-1, l’ex giocatore ha commentato: “Il Brasile ha giocato molto male e il pareggio è stato molto importante. Il Marocco avrebbe meritato di vincere, nel primo tempo è stato nettamente superiore: siamo stati fortunati a non subire altri gol. Dopo, per fortuna, la partita si è equilibrata. Vinicius? Ha le qualità per fare molto di più con il Brasile. Contro il Marocco è stato il migliore“.

Le competitor della Seleçao per la vittoria del Mondiale sono diverse: “Vorrei tantissimo che vincesse, ma mi sembrano più basse le possibilità. Per me le favorite sono Francia, Spagna, Portogallo e Argentina“.

A Romario è stato chiesto anche del rigore che sbagliò Roberto Baggio ai Mondiali del 1994: “Noi brasiliani siamo grati a Baggio per quell’errore ma so che lui porta ancora dentro di sé la frustrazione. È triste perché da bambino sognava di giocare una finale Mondiale contro il Brasile e vincerla“.