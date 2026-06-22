È un’altra Spagna con Yamal titolare, a quasi 19 anni può essere il Pelé delle Furie Rosse

As riporta le statistiche: quando Yamal è stato titolare, la Spagna ha vinto 16 match su 26. E' diventato il secondo marcatore più giovane ad aprire le danze in una partita di un Mondiale, dopo il brasiliano.

La Spagna ha vinto 4-0 contro l’Arabia Saudita dopo il deludente pareggio 0-0 contro Capo Verde all’esordio dei Mondiali 2026. Lamine Yamal è tornato titolare e ha siglato il primo gol delle Furie Rosse nella competizione. Con lui in campo dall’inizio è un’altra Spagna, scrive As; è il più giovane a segnare a un esordio Mondiale dopo Pelé.

Yamal è diventato un giocatore chiave per la Spagna

Yamal ha ancora 18 anni, ne compirà 19 tra pochi giorni, forse in pochi se ne ricordano quando lo vedono giocare. E’ diventato il secondo marcatore più giovane ad aprire le danze in una partita di Coppa del Mondo; il primo fu Pelé, a 17 anni, nel 1958. Inoltre, è il secondo più giovane anche a segnare sia in un Mondiale che in un Europeo, sempre dopo Pelé in Coppa del Mondo e Copa America.

Scrive As:

Che la Nazionale sia un’altra con Lamine non è stato chiaro solo da Spagna-Arabia, ma anche nei numeri. Quando è stato titolare, la Spagna ha vinto 16 su 26 partite, segnando più di 60 gol. Ha lasciato il campo soddisfatto del suo gol e della sua forma fisica.