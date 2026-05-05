Ruggeri, il difensore ignorato da Gattuso si gioca la Champions col Cholo

Ruggeri, il ragazzo di Zogno che stasera gioca la semifinale di Champions con l’Atletico Madrid

Matteo Ruggeri ha 23 anni, è di Zogno, in Val Brembana, e stasera all’Emirates Stadium gioca la semifinale di ritorno di Champions League con la maglia dell’Atletico Madrid. Solo Gattuso poteva ignorarlo e non convocarlo.

Ruggeri, la trafila nell’Atalanta fino alla finale di Europa League

Il percorso di Ruggeri ha una sua logica. Entrato nel settore giovanile dell’Atalanta nel 2011, a undici anni, ha fatto tutta la trafila fino alla prima squadra. Il debutto glielo ha regalato Gasperini, il 3 novembre 2020, proprio in Champions contro il Liverpool. Poi un prestito alla Salernitana in Serie A e il ritorno a Bergamo dove si è guadagnato il posto da titolare sulla fascia sinistra. L’apice con la Dea è arrivato il 22 maggio 2024, nella finale di Europa League vinta 3-0 contro il Bayer Leverkusen: Ruggeri in campo dal primo minuto, protagonista della pagina più bella della storia dell’Atalanta.

Il grande salto di Ruggeri all’Atletico Madrid di Simeone

L’estate del 2025 ha portato il grande salto. L’Atletico Madrid ha messo sul tavolo 20 milioni e Ruggeri ha detto sì a Simeone. “Sarei andato al Metropolitano a piedi, se fosse stato necessario”. Il Cholo lo ha preso sotto la sua ala e gli ha dato fiducia: 21 presenze in Liga, 14 in Champions, con una media voto del 7 nelle notti europee. In un sistema che chiede sacrificio e intensità, Ruggeri si è adattato come se fosse nato per giocare nell’Atletico. All’Atletico ha ritrovato Raspadori che però col Cholo è durato pochino.

Stasera all’Emirates: Ruggeri è l’ultimo italiano in Champions League

La semifinale d’andata al Metropolitano è finita 1-1: rigore di Gyokeres per l’Arsenal, pareggio di Julián Álvarez sempre dal dischetto. Ruggeri è stato tra i migliori in campo, creando tre occasioni da gol. Dopo la partita ha parlato con la maturità di chi non ha paura: “A Londra troveremo un ambiente tostissimo. Abbiamo già giocato lì e sappiamo il tifo che hanno. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti”.

Stasera all’Emirates (si sta giocando), nella formazione confermata dal Cholo, Ruggeri è di nuovo sulla fascia sinistra, nel 4-4-2 accanto a Hancko, Pubill e Llorente, con Oblak alle spalle e il tandem Griezmann-Álvarez davanti. La posta in palio è la finale di Budapest.

Mentre le italiane sono da tempo fuori dalle coppe europee, Ruggeri è rimasto l’ultimo italiano in corsa in Champions. Dalla Val Brembana al palcoscenico più grande, senza mai cambiare espressione: quella di uno che lavora e non si accontenta.