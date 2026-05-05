Negli stadi tedeschi uno striscione contro Infantino può costare una multa di 5 milioni di euro

La Federcalcio tedesca, su indicazione della Fifa, zitta zitta ha cambiato il regolamento. Ora sono protetti tutti i "potenti"

Dal 1° gennaio, in Germania, criticare Gianni Infantino (uno a caso…) può costare cinque milioni di euro di multa. È il nuovo massimale delle sanzioni che la DFB – la federcalcio tedesca – ha inserito nel proprio statuto, adeguandosi a una direttiva Fifa approvata nel maggio 2025. La modifica – denuncia la Süddeutsche Zeitung – è passata il 12 dicembre, in una riunione a porte chiuse del consiglio direttivo, poche settimane dopo un congresso federale in cui la questione non era all’ordine del giorno. Presumibilmente per motivi tecnici.

Proteggere i potenti

Il meccanismo è semplice: il paragrafo 9 del regolamento procedurale DFB, intitolato “Discriminazione e reati simili”, è stato ampliato. Alla lista dei motivi sanzionabili – ci sono dentro razzismo, omofobia, discriminazione religiosa – è stata aggiunta l’“opinione politica o di altro genere”. Chiunque eserciti “una funzione ufficiale durante una partita” è ora protetto da questa norma. La funzione di presidente della Fifa, è quasi superfluo notarlo, viene esercitata sempre, anche durante una partita di terza divisione a Dresda.

Achim Späth, per undici anni presidente della Corte federale della DFB, ha sintetizzato il problema così: “Chi dovrebbe essere protetto da chi? Infantino, Trump o i finanzieri arabi?”. Per moltissimi esperti, scrive la Sz, una norma del genere, in Germania, sarebbe semplicemente inapplicabile. La Costituzione prevale sugli statuti dei club.

Il razzismo costa “solo” 50.000 euro

Ciò che colpisce non è la norma in sé – le federazioni sportive hanno una lunga tradizione di regolamenti scritti per proteggere i potenti dai seccatori – ma la scala dell’operazione. Fino al 2025, la multa massima per comportamenti scorretti dei tifosi era 150.000 euro. Ora è un milione, con una clausola separata che arriva a cinque. Gli insulti razzisti allo Schalke erano costati 50.000 euro. Scrivere “Fifa corrotta” su uno striscione, d’ora in poi, potrebbe costarne cento volte tanto.

La Federcalcio tedesca, interpellata dal giornale, ha spiegato che “insulti come ‘milionario di merda’ sono antisportivi e possono essere soggetti a sanzioni”.