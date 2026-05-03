Il sindacalista Sinner guida la battaglia contro il Roland Garros: “ai tennisti appena il 15% delle entrate”

La lettera dei top ten maschile e femminile: "I tornei dello Slam restii al cambiamento, sordi alle richieste dei giocatori". Negli altri tornei Atp e Wta la quota è del 22%

Sinner è anche sindacalista. E da sindacalista ha firmato la lettera dei venti contro il Roland Garros che non ha aumentato i soldi destinati ai tennisti in relazione alla crescita del montepremi del torneo.

Sinner – che oggi ha strapazzato Zverev nella finale di Madrid – ha firmato con Alcaraz e Sabalenka e altri diciassette. Hanno espresso la loro “profonda” e “unanime delusione”.

Negli sport americani, agli atleti va il 50% del montepremi complessivo

Il Times ricorda che a marzo 2025 i primi dieci del mondo tra maschile e femminile avevano lanciato una campagna per distribuire ai tennisti una maggiore percentuale di entrate generate dai quattro tornei del Grande Slam. Avevamo chiesto anche contributi verso i fondi welfare dei giocatori e consultazione diretta sulle decisioni chiave.

Il montepremi del Roland Garros è aumentato del 9,5 per cento per un totale di 61,7 milioni di euro. Ai tennisti è destinato il 15 per cento delle entrate del torneo. Mentre per gli eventi Atp e Wta la quota è del 22 per cento.

I tennisti vogliono che anche per gli Slam la quota sia del 22%. Casper Ruud ha ricordato che i principali campionati sportivi statunitensi – Nba, baseball, football americano e Hockey – condividono con gli atleti il 50 per cento delle entrate.

“Noi tennisti esclusi dal processo decisionale”

I tennisti scrivono: “Mentre il Roland Garros prova a registrare entrate record, i giocatori riceveranno una quota in calo del valore che contribuiscono a creare. Non si fa nulla per affrontare i problemi strutturali che i giocatori hanno costantemente e ragionevolmente sollevato nell’ultimo anno. Non c’è stato alcun impegno sul benessere dei giocatori e nessun progresso verso l’istituzione di un meccanismo formale per la consultazione dei giocatori nell’ambito del processo decisionale del grande slam. Mentre altri importanti sport internazionali stanno modernizzando la loro governance, coinvolgendo le parti interessate e costruendo valore a lungo termine, i grandi slam rimangono resistenti al cambiamento. I giocatori non vengono consultati e la continua mancanza di investimenti nel benessere dei giocatori riflettono un sistema che non rappresenta adeguatamente gli interessi di coloro che sono centrali per il successo dello sport”.

La Federazione francese di tennis ha risposto dicendo che le entrate generate dal torneo sono reinvestite sia nel torneo sia nello sviluppo dello sport a livello di base. E ha ricordato gli investimenti per ristrutturare l’impianto.

Agli Australian Open l’aumento del compensi dei tennisti è stato del 16%, agli Us Open del 20.