Ferrara: “Sarà impossibile che Conte dimentichi le emozioni di oggi e di questi due anni”

A Dazn: «Questa sera ci ha messo lo stesso entusiasmo e la stessa cattiveria di sempre per questi tre punti»

Ciro Ferrara a bordo campo al Maradona commenta l’atmosfera dello stadio al termine della sfida contro l’Udinese. Si ragione sulla fine della stagione e sul probabile addio di Conte al Napoli

Ferrara sull’addio di Conte

“Giornata importantissima per le emozioni che ha provato Conte e sarà impossibile che possa dimenticarlo”

Due anni indimenticabili per i tifosi del Napoli

“Questa sera ci ha messo lo stesso entusiasmo e la stessa cattiveria di sempre per questi tre punti. Per lui era fondamentale terminare questo campionato tanto difficile al secondo posto”