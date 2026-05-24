Ferrara: “Sarà impossibile che Conte dimentichi le emozioni di oggi e di questi due anni”
A Dazn: «Questa sera ci ha messo lo stesso entusiasmo e la stessa cattiveria di sempre per questi tre punti»
Ciro Ferrara a bordo campo al Maradona commenta l’atmosfera dello stadio al termine della sfida contro l’Udinese. Si ragione sulla fine della stagione e sul probabile addio di Conte al Napoli
Ferrara sull’addio di Conte
“Giornata importantissima per le emozioni che ha provato Conte e sarà impossibile che possa dimenticarlo”
Due anni indimenticabili per i tifosi del Napoli
“Questa sera ci ha messo lo stesso entusiasmo e la stessa cattiveria di sempre per questi tre punti. Per lui era fondamentale terminare questo campionato tanto difficile al secondo posto”