Como-Napoli, le probabili di Sky: Beukema vince il ballottaggio con Olivera, confermato Nico Paz

Como-Napoli, le formazioni: Beukema vince il ballottaggio, Nico Paz c’è. Ancora fuori Anguissa

Le ultime di formazione di Sky Sport per Como-Napoli, 35ª giornata di Serie A in programma oggi alle 18 al Sinigaglia. Conte e Fabregas hanno sciolto gli ultimi dubbi. Come scrivemmo nel pezzo sulle statistiche, è una partita che per gli azzurri nasconde insidie: al Sinigaglia il Napoli non vince dal 2002 e ha perso cinque delle ultime sette sfide contro il Como.

Come gioca il Napoli a Como?

Conte conferma il 3-4-2-1 con una sola novità rispetto alla vittoria sulla Cremonese: Beukema al posto di Olivera. L’olandese ha vinto il ballottaggio e giocherà sul centrodestra della difesa a tre, con Rrahmani al centro e Buongiorno a sinistra. Davanti a Milinkovic-Savic la linea è fatta. A centrocampo resta ancora fuori Anguissa: la coppia sarà McTominay-Lobotka, con Politano e Gutierrez sulle fasce. Sulla trequarti De Bruyne e Alisson alle spalle di Hojlund, unica punta.

Come gioca il Como contro il Napoli?

Fabregas conferma il 4-2-3-1. Il dubbio principale riguardava Nico Paz, che ce la fa e giocherà sulla trequarti alle spalle di Douvikas. Il greco l’ha spuntata su Morata. L’alternativa era Caqueret come falso nove per non dare punti di riferimento alla difesa del Napoli, ma Fabregas ha scelto la soluzione con la punta di ruolo. Sulle corsie esterne della trequarti ci saranno Diao e Baturina. In mezzo al campo Da Cunha e Perrone. Difesa con Smolcic, Ramon, Diego Carlos e Valle davanti a Butez.

Le formazioni probabili di Como-Napoli

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund. All. Conte