Caso arbitri, Andrea Butti (responsabile dei calendari di Serie A) sarà ascoltato in settimana

Aveva contatti con Rocchi. Ha lavorato per 12 anni all’Inter, dal 2001 al 2013, ricoprendo anche il ruolo di team manager dei nerazzurri nell’anno del Triplete

Il “Rocchi gate” — o “arbitri gate”, come viene ormai definito — si allarga ulteriormente e ora il pubblico ministero Maurizio Ascione intende ascoltare Andrea Butti, l’“uomo dei calendari” della Serie A.

Butti, dopo 12 anni all’Inter e il ruolo di team manager nella stagione del Triplete, è oggi responsabile dell’Ufficio Competizioni della Lega Serie A e avrebbe avuto contatti con il designatore Gianluca Rocchi. Ne scrive La Gazzetta dello Sport.

Caso arbitri, Andrea Butti in procura

L’audizione di Butti dovrebbe avvenire a breve, con ogni probabilità nel corso della settimana. Al momento non risultano invece convocazioni per altri dirigenti di primo piano della Lega: tra questi, l’amministratore delegato Luigi De Siervo non avrebbe ricevuto alcuna richiesta da parte della Procura.

Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, la posizione di Butti nell’indagine sarebbe legata al suo ruolo operativo all’interno della Lega Serie A. In particolare, da responsabile delle competizioni, è lui a mantenere i contatti con il designatore arbitrale. Un esempio riguarda l’organizzazione delle Supercoppe italiane disputate in Arabia Saudita, per le quali sarebbe stato proprio Butti a coordinarsi con Gianluca Rocchi per le procedure relative ai visti dei direttori di gara convocati.

Un altro elemento di interesse per gli inquirenti potrebbe riguardare il rapporto tra la Lega e il Centro Var di Lissone, struttura di proprietà della Lega stessa. Butti era il referente per gli aspetti logistici e organizzativi legati alla gestione delle sale Var e degli spazi operativi, e questo avrebbe comportato contatti frequenti con Rocchi, potenzialmente anche oggetto di intercettazioni nell’ambito dell’indagine.