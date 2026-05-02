Allegri: “La qualificazione in Champions sposta di 100 milioni il mercato. E ora non contano più i sistemi di gioco, serve il risultato”

“Speriamo che lo sia stata e non lo sarà più. Psg-Bayern? Ci sono stati gesti tecnici meravigliosi. Più alzi il livello tecnico più è facile vedere certe cose, ma magari la prossima finisce 1-1… E’ stata piacevole”.

Molti hanno parlato del confronto tra Milan-Juve 0-0 e Psg-Bayern 5-4…

“Sono state due partite completamente diverse, con momenti diversi e giocatori diversi. Ripeto: più il livello tecnico è alto più i giocatori fanno cose importanti, come spesso ho detto. Ci ricorderemo le gestualità dei singoli. Poi tutto il calcio è opinabile. Conta anche quanto la palla sta in campo, in LegaPro sta in campo 20 secondi, in B 40, in A 120. In semifinale di Champions anche tre minuti di fila, più sta in campo e più c’è gioco, non è complicato. Ma ora basta che non devo pensare al Psg o al Bayern ma al Sassuolo… (ride, ndr)”.