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Tottenham: il futuro sembra cupo, qualunque approccio De Zerbi decida di adottare

Il Times: "De Zerbi scoprirà che lo stadio del Tottenham è un posto molto particolare: i tifosi ospiti sono sempre rumorosi e orgogliosi, e raramente i giocatori in trasferta si sentono intimiditi"

De Zerbi

Marsiglia 30/09/2025 - Champions League / Marsiglia-Ajax / foto Imago/Image Sport nella foto: Roberto De Zerbi

Il futuro del Tottenham sembra tutt’altro che sereno. nonostante l’approdo di De Zerbi, sarà difficile evitare la retrocessione.

Tottenham, gli spiragli sono pochi

Si legge sul Times:

Guardando le ultime sette partite della stagione degli Spurs, si rivive quasi il lancio della missione Artemis: una lista infinita di cose che potrebbero andare storte e che quasi lo hanno fatto.. E guardando il calendario, ci vuole un ottimismo estremo per vedere un risultato positivo in molte di queste partite. Anche se gli Spurs fossero a metà classifica, la trasferta al Stadium of Light domenica prossima sarebbe comunque temibile. Il Sunderland è coraggioso e capace di strappare vittorie dal nulla. La squadra di Régis Le Bris sentirà la paura a chilometri di distanza e la punirà con pura personalità.

Il calendario del Tottenham:

  • Dom 12 aprile: Sunderland (fuori)
  • Sab 18 aprile: Brighton (casa)
  • Sab 25 aprile: Wolverhampton Wanderers (fuori)
  • Sab 2 maggio: Aston Villa (fuori)
  • Lun 11 maggio: Leeds United (casa)
  • Dom 17 maggio: Chelsea (fuori)
  • Dom 24 maggio: Everton (casa)

La prossima partita in casa sarà contro il Brighton. De Zerbi potrebbe essere tentato di essere “furbo” e superare il suo successore, Fabian Hürzeler, ma questo non è né il momento né il luogo per agende personali. Qui De Zerbi scoprirà che lo stadio del Tottenham Hotspur è un posto molto particolare: i tifosi ospiti sono sempre rumorosi e orgogliosi, e raramente i giocatori in trasferta si sentono intimiditi.

La partita che potrebbe decidere il destino del Tottenham è il 17 maggio a Stamford Bridge: tutta la frustrazione dei tifosi del Chelsea sarà messa da parte, e affronteranno l’incontro come una finale di Coppa. Tutto ciò che serve sapere è che le prime parole che i giocatori del Chelsea sentiranno uscendo dal tunnel saranno: “Odiamo il Tottenham”.

E quindi, quale sarà l’atmosfera nell’ultima giornata in casa contro l’Everton? Se ci sarà una possibilità di riscatto, i tifosi daranno il massimo per tutto il pomeriggio? Finora non è successo. Il futuro sembra cupo, qualunque approccio De Zerbi decida di adottare.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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