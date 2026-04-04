Tottenham: il futuro sembra cupo, qualunque approccio De Zerbi decida di adottare

Il Times: "De Zerbi scoprirà che lo stadio del Tottenham è un posto molto particolare: i tifosi ospiti sono sempre rumorosi e orgogliosi, e raramente i giocatori in trasferta si sentono intimiditi"

Il futuro del Tottenham sembra tutt’altro che sereno. nonostante l’approdo di De Zerbi, sarà difficile evitare la retrocessione.

Tottenham, gli spiragli sono pochi

Si legge sul Times:

Guardando le ultime sette partite della stagione degli Spurs, si rivive quasi il lancio della missione Artemis: una lista infinita di cose che potrebbero andare storte e che quasi lo hanno fatto.. E guardando il calendario, ci vuole un ottimismo estremo per vedere un risultato positivo in molte di queste partite. Anche se gli Spurs fossero a metà classifica, la trasferta al Stadium of Light domenica prossima sarebbe comunque temibile. Il Sunderland è coraggioso e capace di strappare vittorie dal nulla. La squadra di Régis Le Bris sentirà la paura a chilometri di distanza e la punirà con pura personalità.

Il calendario del Tottenham:

Dom 12 aprile: Sunderland (fuori)

Sab 18 aprile: Brighton (casa)

Sab 25 aprile: Wolverhampton Wanderers (fuori)

Sab 2 maggio: Aston Villa (fuori)

Lun 11 maggio: Leeds United (casa)

Dom 17 maggio: Chelsea (fuori)

Dom 24 maggio: Everton (casa)

La prossima partita in casa sarà contro il Brighton. De Zerbi potrebbe essere tentato di essere “furbo” e superare il suo successore, Fabian Hürzeler, ma questo non è né il momento né il luogo per agende personali. Qui De Zerbi scoprirà che lo stadio del Tottenham Hotspur è un posto molto particolare: i tifosi ospiti sono sempre rumorosi e orgogliosi, e raramente i giocatori in trasferta si sentono intimiditi.

La partita che potrebbe decidere il destino del Tottenham è il 17 maggio a Stamford Bridge: tutta la frustrazione dei tifosi del Chelsea sarà messa da parte, e affronteranno l’incontro come una finale di Coppa. Tutto ciò che serve sapere è che le prime parole che i giocatori del Chelsea sentiranno uscendo dal tunnel saranno: “Odiamo il Tottenham”.

E quindi, quale sarà l’atmosfera nell’ultima giornata in casa contro l’Everton? Se ci sarà una possibilità di riscatto, i tifosi daranno il massimo per tutto il pomeriggio? Finora non è successo. Il futuro sembra cupo, qualunque approccio De Zerbi decida di adottare.