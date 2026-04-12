Il Napoli è a -6 dall’Inter in attesa del Como, ma consolida il secondo posto (+3 sul Milan)
Con una vittoria questa sera sul Lago, l'Inter metterebbe un punto sullo scudetto 2026 e allo stesso modo consoliderebbe la posizione Champions del Napoli
Il Napoli, dopo il pareggio in casa del Parma, si ritrova a -6 dall’Inter con una partita in più. L’Inter questa sera dovrà giocare a Como (gara non facile): con una vittoria metterebbe un punto definitivo allo scudetto 2025/26. Guardando all’altra faccia della medaglia, la sconfitta del Milan fa sì che il Napoli consolidi (a +3) anche il secondo posto, seguendo la statistica di Conte (in Serie A sempre secondo o terzo in tutti gli anni in cui ha allenato ndr).
Una vittoria dell’Inter poi allontanerebbe il Como, attualmente a 58 punti, dando respiro al Napoli almeno per quanto riguarda il posizionamento Champions, ormai quasi certo con 8 punti di distacco a 6 giornate dalla fine del campionato. Di seguito il prospetto dei primi posti: