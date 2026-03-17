Coppa D’Africa, la Caf revoca la vittoria al Senegal e l’assegna al Marocco

In un comunicato la Caf ha fatto sapere di aver applicato la regola 84 che prevede che la squadra che abbandona il terreno di gioco abbia dato forfait

Il Marocco è stato annunciato vincitore della Coppa d’Africa, ma il risultato finale è stato ribaltato dalla Caf. Il Senegal è stato dichiarato sconfitto a tavolino, mentre il Marocco è stato dichiarato vincitore per 3-0 da un comunicato ufficiale.

Senegal’s 94th minute goal was DISALLOWED for a foul on Hakimi.

4 minutes later, in the 98th minute Morocco have been given a penalty.

The Senegal manager has now told ALL the players to walk off the pitch 😭pic.twitter.com/EHXxteldaG — Football Pundit (@footballpunditX) March 17, 2026

La Caf ha infatti deciso di assegnare la vittoria a tavolino al Marocco (3-0), privando di fatto il Senegal del successo tanto discusso quanto festeggiato il 18 gennaio nella finale di Rabat. I Leoni della Teranga si erano imposti per 1-0 al supplementare dopo che nei tempi regolamentari avevano temporaneamente abbandonato il campo in seguito a un rigore assegnato ai rivali, poi non trasformato da Diaz alla ripresa del gioco una ventina di minuti più tardi.

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La Caf ha deciso di applicare l’articolo 84 del suo regolamento che legge l’abbandono del campo da parte del Senegal come un forfait

Come era andata la finale di Coppa D’Africa

Il Marocco padrone di casa era stato battuto 1-0 ai supplementari dopo che nel recupero dei tempi regolamentari era successo di tutto: gol annullato al Senegal e rigore concesso all’ultimo minuto al Marocco, decisione che provoca il caos e il ritiro dal campo per protesta della squadra di Pape Thiaw. Dopo qualche minuto si riprende, ma Brahim Diaz spreca il penalty con un cucchiaio parato da Mendy. E al 94′ Pape Gueye segna il gol-vittoria. Al 3° posto chiude la Nigeria che batte ai rigori l’Egitto. Di seguito risultati e tabellone della 35^ edizione della Coppa d’Africa