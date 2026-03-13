Hojlund in Serie A non segna in casa da tre mesi. È il calciatore con più minuti nel Napoli

Rasmus Hojlund non solo è il cannoniere del Napoli, è anche il calciatore con più minuti in campo. Ha superato McTominay che si è fermato dopo Genova e adesso dovrebbe tornare in panchina contro il Lecce. Non si vede in campo dal 7 febbraio giorno di Genoa-Napoli: uscì alla fine del primo tempo dopo aver propiziato il gol del danese e aver raddoppiato con un tiro potente da fuori area.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino:

Rasmus Hojlund, che ha segnato l’ultima rete a Fuorigrotta il 28 gennaio in Champions contro il Chelsea. Non è un digiuno eccessivo, però fa notizia quello in campionato. L’ultima rete in casa in A, per lui, è datata 7 dicembre. Doppietta alla Juventus di Spalletti con vittoria in rimonta. Da allora, sempre gol in trasferta. Hanno lo stesso valore ma nella percezione del giocatore segnare in casa è un obiettivo intimo che intende riconquistare

quanto prima. Domani ci riproverà contro il Lecce, squadra alla quale aveva già segnato ai tempi dell’Atalanta.

Con 2868 minuti in campo, è primo nella speciale classifica dei più impiegati in stagione da Conte. Nessuno come lui. Con il Torino ha sorpassato McTominay, fermo da cinque partite e ora secondo. Un bel vanto per un giocatore arrivato all’improvviso a fine mercato dopo l’infortunio di Lukaku. Dallo United, dove giocava poco, al Napoli, dov’è protagnista, dove ha ritrovato il sorriso e dove è diventato un riferimento per Conte e per i compagni. I gol hanno inciso, ovviamente. Al momento, con l’ultima rete contro l’Hellas, Hojlund è a quota 13 stagionali, di cui 9 in campionato: eguagliato il primato in A nella stagione 2022-2023 quando giovanissimo s’impose a Bergamo. Nel mirino, adesso, i 16 gol al primo anno di United, stagione 2023-2024. Ne mancano quattro per fssare un nuovo record.