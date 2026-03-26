Tra agosto e dicembre ha messo a segno 25 reti tra Premier League e Champions League. Ma con l’inizio del nuovo anno, la polvere gli si è bagnata. Dal 2026 ha realizzato appena cinque gol. Haaland non è sceso in campo nella semifinale di Coppa di Lega contro il Newcastle e, quando è stato utilizzato negli ottavi di finale di Champions contro il Real Madrid, la sfida era praticamente già chiusa.

Il norvegese tende a sparire in alcuni grandi match. Specialmente nelle finali. Il City ha conquistato la Carabao Cup domenica scorsa grazie ai due gol di O’Reilly, che in quattro minuti hanno steso un Arsenal che fino a quel momento credeva di poter vincere tutti e quattro i trofei in palio. Haaland ha calciato una sola volta: il suo colpo di testa al 44’ è finito alto, senza mettere in difficoltà Kepa.

Haaland non è una macchina infallibile. È umano. Ma non scrivete ancora che è la sua fine. Anche con un rendimento realizzativo così timido dall’inizio dell’anno, l’attaccante norvegese resta il capocannoniere della Premier League con 22 gol, tre in più del suo immediato inseguitore, Igor Thiago.