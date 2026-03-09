Chi di Minaudo colpisce, di Estupinan perisce: il Milan finalmente restituisce la focaccia (Ziliani)

Sette punti di vantaggio non bastano: l’Inter trema, i tifosi invocano San Peppino, e Estupinan ricorda a tutti chi comanda nel derby.

Ecco cosa scrive Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano, su Substack:

“I tifosi dell’Inter si raccomandano a San Peppino Prisco: dopo gli scudetti sfumati nel 2022 e 2025 la paura è che la “sindrome Bitossi” dopo Inzaghi arrivi a colpire anche Chivu. Sette punti di vantaggio a 10 giornate dalla fine restano tanti, ma il nuovo derby perso e i volti attoniti di Chivu e Dimarco in tv risvegliano nei tifosi nerazzurri antichi fantasmi.

E mentre monta l’attesa di ascoltare Rocchi a Open Var spiegare perchè non è stato concesso il rigore per il mani di Ricci, infuria alle spalle delle milanesi la bagarre per il 4° posto Champions con la Roma passata in un amen dal paradiso all’inferno”.

Chi di Minaudo colpisce, di Estupinan perisce

Scrive poi Paolo Ziliani:

“La prima cosa da dire a proposito del derby Milan-Inter vinto 1-0, come all’andata, dal Milan, è che quarant’anni dopo quell’Inter-Milan 1-0 deciso da un gol del carneade Giuseppe Minaudo da Mazara del Vallo, un derby che vista la firma del marcatore è rimasto scolpito nell’immaginario collettivo sia della tifoseria interista sia — spiacevolmente — di quella milanista, quarant’anni dopo quel 6 aprile 1986, dicevo, il Milan ha finalmente reso all’Inter pan per focaccia battendola 1-0 grazie a un gol segnato se non da una meteora (Minaudo era uno sconosciuto 19enne della Primavera), dal più spernacchiato e irriso dei suoi giocatori, Pervis Estupinan, il 28enne ecuadoriano acquistato non si sa come e perchè dal Brighton e che fin dalle sue prime apparizioni era riuscito a far rimpiangere — lo ricordate? — Emerson Royal”.

E se qualcuno pensava che Pervis Estupinan fosse finito nel dimenticatoio, il derby Milan-Inter gli ha dato una sonora lezione:

“Dopo avergli visto combinare più danni della grandine, Allegri l’aveva messo in naftalina e aveva promosso titolare al suo posto il giovane Bartesaghi: e di Estupinan si erano praticamente perse le tracce. Ebbene, mandato in campo nel derby a causa dell’indisponibilità di Bartesaghi, a perdere le tracce di Estupinan è stato questa volta Luis Henrique: e così sotto gli occhi di 70 mila spettatori increduli e di milioni di telespettatori allibiti l’ecuadoriano ha staffilato in rete, all’incrocio dei pali, col suo sinistro in corsa, il siluro che — unitamente al Var che al minuto 95 ha inspiegabilmente ignorato un mani di Ricci in area passibile di rigore — ha colpito e affondato l’Inter dando il successo al Milan e riequilibrando la gara degli sfottò tra le due tifoserie: insomma, chi di Minaudo (o di Schelotto) colpisce, di Estupinan perisce”.