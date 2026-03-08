A Dazn: "L'Inter ha sette punti di vantaggio, sono tanti. Abbiamo 9 punti sulla Roma e sul Como. Non abbiamo raggiunto nessun obiettivo. Dobbiamo essere molto contenti della vittoria soprattutto perché porta tre punti"

Allegri: “Estupinan alle spalle di Luis Henrique? Avevamo preparato quella situazione”

Allegri a Dazn dopo il derby vinto contro l’Inter per 1-0.

“L’Inter ha sette punti di vantaggio, sono tanti. È la squadra più forte, i ragazzi sono stati molto bravi, potevamo essere più lucidi negli ultimi trenta metri. Abbiamo la Juventus a meno dieci, il Como e la Roma a meno nove, Abbiamo lavorato sei sette mesi per arrivare a marzo nelle migliori condizioni, è la cosa più importante, ora si decide la stagione.

Cardinale è sceso negli spogliatoi. Lei diceva a Estupinan di andare alle spalle di Luis Henrique.

“Avevamo preparato quella situazione, è stato molto bravo Fofana, stasera bellissimo assist, a Cremona altri due potenziali assist. Cardinale è entrato nello spogliatoio, ci ha fatto molto piacere ma dobbiamo sapere che non abbiamo raggiunto nessun obiettivo. Dobbiamo essere molto contenti della vittoria soprattutto perché porta tre punti”.

Atteggiamento del Milan fin dal primo minuto di andare a prendere l’Inter, a togliere le sicurezze agli avversari.

“Infatti nel primo tempo abbiamo speso molto, c’è stato un grande dispendio di energie e nel secondo tempo ci siamo un po’ abbassati però ci siamo difesi in modo ordinato, loro non hanno creato grandi situazioni. Comunque l’Inter rimane la grande favorita del campionato”.

“Abbiamo passato un paio di mesi con 12-13 giocatori, non si può azzardare. Ci sono momenti in cui hai una strategia, momenti un cui ne hai un’altra. I ragazzi hanno fatto sforzi numericamente importanti. Adesso c’è la possibilità di tenere per già minuti di tenere questa intensità”.