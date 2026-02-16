La Serie A è pronta a rilevare il 51% del Fantacalcio

La Serie A ha deciso di allargare i propri orizzonti e se non lo ha fatto per quanto riguarda un canale tv tematico, ha pensato di mettere le mani sul Fantacalcio. Lo ha annunciato il presidente Ezio Simonelli, che ha dato il via libera all’acquisto del 51% delle quote del gioco gestito da Quadronica, Srl nata nel 2008 e controllata al 50% da due imprenditori napoletani del 1975, Nino Ragosta e Luigi Cutolo.

«Assemblea molto tranquilla, abbiamo preso una serie di decisioni, tra cui l’acquisto della maggioranza del Fantacalcio, per poterlo arricchire con le nostre immagini e dare un prodotto sempre più appetibile».

Tra i principali promotori i questa acquisizione c’è stato l’amministratore delegato Luigi De Siervo.

Secondo quanto riporta Calcio e Finanza già nelle scorse settimane era emersa l’idea di mettere le mani sul business Fantacalcio, un input che aveva un De Siervo uno dei principali promotori. Il Fantacalcio è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi 10 anni, fatturato passato da 1,2 milioni a 9 milioni anche grazie al ruolo della pubblicità (tanto da attirare sponsor e marchi importanti). Le offerte passate, da parte di fondi, avevano trovato un no come risposta mentre la Serie A sembra poter essere il naturale partner per il Fantacalcio, in un rapporto di partnership virtuosa per entrambe le parti in causa. La valutazione per il 51%? Circa 40 milioni di euro.