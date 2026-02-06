La J-League abolisce il pareggio: in Giappone si va ai rigori e chi vince prende 2 punti (So Foot)

Il calendario si è adeguato a quello europeo e nel periodo di transizione si sono inventati un mini-campionato con regole nuove e senza retrocessioni

Non mancano le idee strane in Giappone. Forse non lo sapevate, ma il campionato giapponese è ripreso questo venerdì. Con un formato completamente rivoluzionato e alcune innovazioni.

In Giappone un nuovo calendario modellato sui campionati europei

Scrive So Foot:

“Prima di evocare questi sconvolgimenti, bisogna ancora capirne le ragioni. È un po’ tecnico, concentratevi. Tradizionalmente, la J-League si gioca nell’anno solare, da febbraio a dicembre. Finora tutto andava bene, ma il consiglio di amministrazione del campionato ha deciso alla fine di dicembre 2023 di spostare l’inizio e la fine della stagione per allinearsi alle date dei grandi campionati europei, nella speranza di rendere la competizione più attraente. L’introduzione del nuovo calendario è prevista per la prossima stagione, nel 2026-2027”.

Una Lega centenaria senza centenario

Giusto per farci due risate, ecco l’ultima trovata del Paese del Sol Levante riportata dal quotidiano0 francese:

“Problema: come garantire la transizione tra i due calendari, mentre la stagione precedente si è conclusa a dicembre 2025 e la prossima dovrebbe iniziare ad agosto 2026? Per risolvere questo rompicapo amministrativo, la J-League ha deciso di creare una sorta di mini-campionato intermedio, che si gioca tra febbraio e agosto 2026”.

Per renderlo più “sexy”, il campionato si chiama «Lega centenaria del Giappone». Non si parla di un centenario da celebrare, essendo nata la J-League nel 1993, ma di una visione centenaria per il futuro.

E aggiunge:

“Data la difficoltà di concludere un campionato a venti squadre in pochi mesi, questo sarà diviso in due zone geografiche (Est e Ovest) di dieci squadre ciascuna. Al termine di questa serie di partite, i vincitori delle rispettive zone si sfideranno in finale per designare un campione. Niente promossi né retrocessi: le squadre di questa Lega centenaria giocheranno la prossima stagione del campionato ad agosto. L’obiettivo di questo divertente torneo è essenzialmente quello di determinare i qualificati per le diverse competizioni asiatiche della prossima stagione.

Infine, per aggiungere un po’ di interesse a tutto questo trambuglio, la Lega ha deciso di innovare eliminando i pareggi: in caso di punteggio di parità, le due squadre si divideranno con una sessione di calci di rigore, che darà due punti al vincitore”.

Ringraziamo il Giappone: se il Potente Infantino ci mette gli occhi sopra, ecco un’altra trovata pronta per complicare il calcio mondiale.