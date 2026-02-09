Benitez ha fatto rinascere il Panathinaikos, i tifosi ora sognano in grande (As)

Quando il tecnico è arrivato, il club era in piena crisi, nono in campionato. Ora è quinto e affronterà i play-off in Europa League. Si stanno avvicinando alle big Olympiacos e Aek Atene.

Rafa Benitez sta risollevando il Panathinaikos, che ha vinto 1-0 in campionato contro l’Olympiacos ed è ancora in corsa in Europa League, dove dovrà affrontare i play-off, e in coppa nazionale.

Rafa Benitez è arrivato con un Panathinaikos in piena crisi, nono nel campionato greco e quasi eliminato in Europa, e la situazione è completamente diversa solo pochi mesi dopo. Dopo aver battuto l’Olympiacos, è quinto ed è a quattro punti di distanza dai playoff per il titolo. Mantiene anche in Europa League e in Coppa di Grecia, in cui ha raggiunto le semifinali. Tutto ciò ha generato illusioni nei tifosi del club, finora depressi dal brutto inizio di stagione. Quello che è chiaro è che l’effetto Benitez è stato immediato. L’intenzione del club di crescere ancora e avvicinarsi a Olympiacos e Aek Atene, ora è realtà.