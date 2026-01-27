McTominay: «Mio padre mi dice che devo tirare un po’ di più da fuori area. Quando rivedo i video, ci sono opportunità»

La conferenza stampa di Scott McTominay in vista di Napoli-Chelsea, match di Champions League in programma domani sera alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona. Attualmente il Napoli è 25esimo a pari punti con Olympiacos, Bilbao e Psv, tutti con 8 punti: serve quindi una vittoria. Ecco le dichiarazioni integrali del giocatore scozzese:

«Sto bene. Faccio il meglio che posso per recuperare tra una partita e l’altra. Giochiamo una gara ogni tre giorni, e voglio farmi trovare sempre pronto. Domani abbiamo una partita importante in Champions, l’atmosfera sarà incredibile».

Le parole di Scott McTominay

Emergenza infortuni: come si convive con questa emergenza?

«Ancora e ancora, quindi per noi è qualcosa che dobbiamo accettare. È una situazione difficile, che non è facile da gestire. È difficile per lo staff e per tutti i giocatori continuare con quel ritmo. Ma per noi, come dici tu, fa parte del gioco. Devi accettarlo e devi presentarti ogni volta che puoi per quelli che sono pronti e preparati a giocare e dare il tuo massimo livello. E come dici tu, domani sera sarà richiesto il massimo assoluto della nostra prestazione. Quindi non vedo l’ora.»

Sui gol di testa:

«Non so se magari ho la testa grande, ma come dici tu, spesso per me è stato importante, e ho cercato di impararlo durante la mia carriera, arrivare in area per avere buone opportunità di colpire di testa o di volée o tirare in quel modo. Quindi sì, per me è importante cercare di arrivare il più possibile. Ovviamente, ora sono un po’ più arretrato in campo con Lobotka, con Billy, con Frank e compagnia. Quindi sì, è qualcosa che mi piace fare, arrivare in area e cercare di creare un po’ di caos per le squadre avversarie»

Ricordi contro il Chelsea:

«Ricordo molto bene quella partita contro il Chelsea all’Old Trafford. Sembra passata una vita ormai, quindi molte cose sono cambiate da allora. Ma sì, per me è un’opportunità di giocare contro una squadra davvero, davvero forte che ha buone qualità in tutto il suo organico. Quindi non c’è niente di più che vorrei per tutta la squadra che domani giochi davvero bene e passi in Champions League».

Calciate molto poco fuori l’area di rigore, potreste provare a farlo di più:

«Mio padre a volte mi dice che devo tirare un po’ di più da fuori area. E ogni volta che rivedo i video, ci sono a volte opportunità per farlo. Ma dipende da ciò che è giusto per la squadra in quel momento. Sai, se fai tiri pazzi da troppo lontano e rovini il ritmo della squadra cercando di costruire l’attacco e sostenere nella metà campo avversaria, allora dipende da ciò che è corretto fare in quel momento. Quindi sì, è… un’opportunità per noi di giocare contro una squadra davvero forte, come ho detto, e dare il nostro massimo. Sappiamo che sono una squadra molto, molto forte con buone idee e buoni giocatori. Non sarà facile, ma il calcio non è mai facile. Ci sono sempre momenti difficili e sfide diverse che devi affrontare.»

Sei sorpreso di vedere Carrick allenare lo United?

«No, non lo sono, ad essere onesto. È un ragazzo fantastico, Michael. Ho molto affetto e rispetto per lui, lui e Kieran McKenna, e Ole Gunnar Solskjaer mi hanno aiutato tanto in quel periodo al Manchester United. E gli auguro solo il meglio. I risultati che hanno ottenuto sono stati incredibili, soprattutto per me da vedere. Sono molto, molto orgoglioso di tutti i giocatori e che continui così a lungo. Le partite finali e le grandi partite contro Arsenal e Man City sono importanti, ma a volte sono le partite non così facili in trasferta contro squadre neopromosse o squadre di cosiddetta minore importanza che sono probabilmente altrettanto importanti. Quindi per me non vedo l’ora di vederli fare bene e auguro loro tutto il meglio.»