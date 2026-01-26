Gravina: «Vanno perseguiti coloro che commettono reati e non tutta la comunità dei tifosi»

Sul mercato a saldo zero: «Il principio è giusto, ma applicarlo a mercato aperto avrebbe generato un principio di sperequazione non solo per chi si trovava nelle stesse condizioni, ma anche per altre realtà»

Gabriele Gravina ha rilasciato qualche dichiarazione. Il Consiglio Federale ha approvato all’unanimità il Budget 2026 della Figc, che prevede al momento un deficit di 6,6 milioni di euro, basato su stime prudenziali che non includono i potenziali ricavi dalla partecipazione della Nazionale al Mondiale Fifa.

Complessivamente, il risultato risulta determinato da una stima del valore della produzione di 191,9 mln €, a fronte di un totale di costi della produzione di 189,1 mln €. Il margine operativo lordo risulta di 9 mln €, il margine operativo netto di 2,76 mln €, il risultato ante imposte di 5,7 mln € e l’imposizione fiscale di 12,4 mln €.

Ecco le parole del numero uno della Figc:

«Molto dipenderà dalla nostra qualificazione al Campionato del Mondo che come potete ben immaginare avrebbe un impatto molto positivo sul budget».

Le parole di Gravina

Tema scontri in autostrada. Dopo gli scontri in autostrada tra gli ultras di Roma e Fiorentina, che hanno portato il Viminale a vietare fino a fine stagione le trasferte ai tifosi giallorossi e viola, nel fine settimana l’A1 è stata teatro di nuovi incidenti stavolta tra gli ultras di Lazio e Napoli. Ecco le sue parole:

«Non si può fare finta di nulla nel momento in cui a chilometri di distanza avvengono degli scontri preorganizzati. Per quello che avviene all’interno dello stadio noi cerchiamo di monitorare, di intervenire e prevenire, predisponendo delle norme che mi sembra abbiano dato negli ultimi tempi dei risultati positivi. Gli avvenimenti al di fuori dello stadio dipendono molto dal Ministero dell’Interno, abbiamo grande fiducia e un grande rapporto di collaborazione. Dispiace ci sia una penalizzazione di soggetti virtuosi, vanno perseguiti coloro che commettono reati e non tutta la comunità dei tifosi. Questa è una sconfitta per il calcio».

Campagna trasferimenti del Napoli

La Figc ha convocato mercoledì un Consiglio straordinario su richiesta della Lega Serie A per valutare una possibile modifica delle Noif, che permetterebbe alle società con utili in cassa ma vincolate dallo sforamento del costo del lavoro di operare liberamente sul mercato. Sappiamo che si è discusso del Napoli:

«Il principio è giusto, di buon senso, ma applicarlo a mercato aperto avrebbe generato un principio di sperequazione non solo per chi si trovava nelle stesse condizioni e aveva già ottemperato, ma anche per altre realtà».

Il Consiglio aveva sottolineato che per cambiare le regola in corsa fosse necessario il voto unanime della Lega Calcio Serie A:

«Ci siamo preoccupati che ci potessero essere delle azioni risarcitorie nei confronti della Federazione da parte di società che non erano d’accordo. Per questo abbiamo chiesto alla Lega di A di rivolgersi alle società che si erano astenute e avevano votato contro questa delibera perché rinunciassero a qualunque forma di responsabilità, ad oggi non ci è arrivata nessuna comunicazione in tal senso né verbale né scritta».